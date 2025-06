/Ginny és Georgia: váratlan és sokkoló fordulatokkal jött az évadzáró

A Ginny és Georgia várva várt harmadik évada június 5-én került fel a Netflixre. A sorozat töretlen népszerűségének titka talán abban rejlik, hogy nem fukarkodik a drámával. Sötét titkokat őrző, kétes múltú szereplők, árulás, gyilkosságok, az összes olyan adalék megvan benne, ami minden alkalommal a képernyőhöz szegezi a rajongókat. A harmadik évad is hozza az elvárt szintet, különösen ami a finálét illeti, ugyanis fordulatokból most sincs hiány. Figyelem, a cikk spoilereket tartalmaz!

A Ginny és Georgia harmadik évadjának záróepizódja sokkolta a nézőket (Fotó: IMDB)

Ginny és Georgia a vádlottak padján

A második évad zárlatában Georgiát letartóztatják Tom meggyilkolásáért. Így a harmadik évad fókuszában a tárgyalás áll. Georgia kezdi elfogadni a sorsát és próbál felkészülni rá, hogy hátralévő életét börtönben tölti. A 9. epizódban azonban olyan történik, amire senki sem számít. Austint (Diesel La Torraca), Georgia fiát szólítja a vád a tanúk padjához, aki nem kevesebb, mint az egyetlen szemtanú. Austin pedig szemrebbenés nélkül hazudik. Azt állítja, hogy nem Georgia volt a tettes. De ezzel még nem ér véget a sokkoló vallomás, ugyanis Austin saját apját, Gilt (Aaron Ashmore) nevezi meg Tom gyilkosaként. Elsőre úgy tűnhet, hogy ennek a történetnek nincs sok alapja, olyan érzésünk van, mintha ez az új fordulat a semmiből keletkezett volna. De a későbbiekben kiderül, hogy igenis van előzménye Austin hazugságának. Ginny meglátogatja őt az iskolában és meggyőzi, hogy hazudjon a tárgyaláson, ezzel megmentve anyjukat a börtöntől. Ginny biztosra akar menni, Cynthiánál is látogatást tesz és megzsarolja, így a nő is kénytelen lesz hazudni a vallomásában. Ezen a ponton a rajongók körében elindultak olyan összeesküvés-elméletek, miszerint Ginny manipulációival és zsarolásaival egyre inkább kezd hasonlítani Georgiára, míg Austinban egyesek Gilt vélik felfedezni. Ez egy olyan szál a két testvér karakterét tekintve, amit a negyedik évad során érdemes lehet kibontani a készítőknek.

Georgia már felkészült, hogy hátralévő életét rácsok mögött tölti, de fia vallomása megmenti a börtöntől (Fotó: IMDB)

Sokkoló utolsó percek

Az évadzáró utolsó perceiben is történik még nem várt fordulat. A tárgyalás lezárult, Georgia szabadon távozhat. Ismét teljes felügyeleti jogot kap a gyerekek felett, így Austin is visszaköltözik a házba és a család élete látszólag visszatér a normál kerékvágásba. Ginny és Georgia kitörő örömmel fogadják a családi újraegyesítést, Austin azonban kissé gondterheltnek tűnik. Vajon meg fog tudni birkózni a ténnyel, hogy egy ártatlan embert küldött börtönbe a valódi gyilkos helyett? Ez is egy olyan kérdés, ami reményeink szerint kellő reflektorfényt fog kapni a negyedik évadban. A látszólagos idillt az epizód utolsó képkockái törik meg, amikor Ginny észreveszi, hogy Georgia tejet iszik. Ekkor felteszi a kérdést, ami valószínűleg a majdani negyedik évad meghatározó történetszálának felütése lesz. “Nem azt mondtad, hogy csak akkor iszol tejet, amikor terhes vagy?” A két főhős meglepett pillantást vált és az epizód, ezzel pedig a harmadik évad is véget ér.