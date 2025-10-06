Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Most kaptuk a fantasztikus hírt, újabb világsztár lép fel Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 11:20
Húsz év várakozás után a legendás Eric Clapton második budapesti koncertjére készül május 2-án, az MVM Dome-ban.
Bors
A szerző cikkei

Sting után újabb világsztár jelentette be, hogy ismét fellép hazánkban. Eric Clapton, a többszörös Grammy-díjas gitáros énekes hatvanéves pályafutása során eddig egyetlen egyszer játszott Budapesten, 20 évvel ezelőtt, most azonban a legendás “Lassúkezű” művész, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba.

Hamarosan ismét Magyarországon lép fel a világsztár, Eric Clapton / Fotó: Borsos László

Ma a többszörös Grammy-díjas gitárlegenda, Eric Clapton bejelentette 2026-os európai koncertsorozatát, amelynek keretében Magyarországon is fellép. Emellett a Bushbranch/Surfdog Records bejelentette, hogy kiadja Clapton 1989-es ikonikus Journeyman albumának remasterelt különkiadását, amelyen négy új bónuszszám is szerepel, amelyek az eredeti stúdió felvételekből kerültek elő. A Journeyman: Deluxe Edition című album november 21-én jelenik meg digitális formában, valamint CD-n és LP-n.
 

A bejelentéssel együtt megjelent a korábban kiadatlan, Jerry Williams által írt Forever című dal és klip is, amely ITT érhető el. 

A Journeyman: Deluxe Edition új életet lehel a klasszikus albumba, amely három korábban kiadatlan dalt tartalmaz az eredeti felvételekből, valamint egy további bónusz nótát. Az albumon pedig olyan örökzöld slágerek találhatók, mint a Pretending, a Bad Love és a Running on Faith, olyan vendégekkel, mint George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray és még sokan mások.
Clapton maga így fogalmaz: 

Journeyman... Ez az, aminek szeretném, hogy ismerjenek; szeretem azt gondolni, hogy mesterember vagyok. Úgy érzem, folyamatosan azon dolgozom, hogy tökéletesítsem mesterségemet.


 

Legutóbbi albuma, a Meanwhile, 2024. október 4-én jelent meg. A 14 dalos albumon hat eddig nem hallott felvétel található, és olyan művészekkel való kollaborációk is szerepelnek rajta, mint Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago és Simon Climie. A Meanwhile album itt érhető el.


A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében teltházas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. Elbűvölő játékát a magyar közönség eddig egyetlen egyszer élvezhette, 2006-ban a Budapest Arénában, most azonban ismét együtt tölthetünk egy estét Eric Claptonnal és dalaival május 2-án, az MVM Dome-ban.
 

Jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők október 7-én, 11 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés október 10-én, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

 

 

 

 

