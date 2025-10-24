Britney Spears-t levideózták, ahogy borzasztó állapotban ült a volán mögé

Britney Spears újabb aggasztó felvételen szerepel. A 43 éves énekesnőt egy átmulatott éjszaka után látták volán mögé ülni, és kis híján balesetet okozott. A jelenet a volt férje, Kevin Federline új könyvének megjelenése után történt.

Britney Spears kis híján balesetet okozott vezetés közben

Britney Spears vállalhatatlan állapotban ült a volán mögé

Az incidens egy kaliforniai átmulatott éjszaka után történt, amikor Britney Spears barátaival vacsorázott. A DailyMail által megszerzett felvételen jól látható, ahogy az énekesnő elhagyja a Thousand Oaks-i Red-O éttermet, és nehézkesen beszáll a fekete BMW-jének volánja mögé, miután állítólag többen is megpróbálták megállítani. Britney Spears vezetés közben többször sávot váltott, kerékpársávba hajtott, és veszélyesen közel került más járművekhez. Szemtanúk szerint a sztár mielőtt beszállt az autóba, már 'instabilan' közlekedett és miközben kihajtott a parkolóból majdnem elütötte a barátját is. Majd amikor hazaért, hosszú percekig nem tudta kinyitni otthonának kapuját:

Beütötte a kódot és a kapuhoz hajtott, de a kapu nem nyílt ki. Ezt három-négy alkalommal megismételte.

Kevin Federline új memoárjában több súlyos vádat is megfogalmaz Britney Spears-szel szemben

Kevin Federline új könyve

Azt nem lehet tudni, hogy Britney Spears fogyasztott-e bármilyen tudatmódosító szert, vagy esetleg a volt férje, Kevin Federline új könyve miatt kapott 'dührohamot'. A You thought you knew című memoár ugyanis október 20-án jelent meg és több, Britney Spears-re nézve súlyos állítást tartalmaz, köztük droghasználatra, mentális instabilitásra és a gyermekeikkel kapcsolatos vitákra vonatkozó részleteket. Bennfentes források szerint a könyv megjelenése érzékenyen érintette az énekesnőt, aki az utóbbi időben próbálta újraépíteni magánéletét. Állítása szerint a popsztár 'nehéz' időszakon megy keresztül, mivel minden újra a hírekbe került:

Feltépődtek a régi sebek. Britney emiatt kicsapongóan viselkedik és gyorsan lefelé csúszik.

Britney Spears barátja szerint a popsztár nehéz időszakon megy keresztül

Britney Spears fiai nem akarják látni az anyjukat

Ráadásul Kevin Federline új könyvének megjelenése után újabb drámai fordulat következett be az énekesnő életében. A volt háttértáncos a Piers Morgan Uncensored című műsorban ugyanis azt állította, hogy két fia, Sean Preston (20) és Jayden James (19) úgy döntöttek, nem találkoznak többé édesanyjukkal. Kevin Federline elmondása szerint az idősebb fiú egyetlen alkalommal látogatta meg Britney Spears-t, de a történtek után nem kívánt visszatérni, amíg Jayden az utóbbi hónapokban teljesen megszakította a kapcsolatot édesanyjával. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy Britney Spears fiai miért 'nem akarnak vele lenni', és vajon mit láthattak, a volt háttértáncos azt válaszolta:

Ez nem az én dolgom, hogy elmeséljem. Ezt a fiaimnak kell elmesélniük, ha úgy döntenek.

Majd hozzátette, hogy olyan sokkoló volt, amit láttak, hogy az egyik fia azt mondta neki: