Jamie Dornan Budapesten forgat - Nem ő az egyetlen világsztár, akit elcsíphetünk

Jamie Dornan 12/12/12 című akciósorozatát forgatja jelenleg Budapesten, amiben egy rablás részleteire derül majd fény. A szexi világsztár a főváros havas utcáit rója. Igen, májusban, ugyanis a széria részben biztosan karácsonykor játszódik majd. Néhány szemfüles rajongó ki is szúrta őt akció közben, amiről több videó is terjed a TikTok-on. Persze nem ő az első, aki Magyarországra látogatott, mutatjuk melyik világsztárokat lehetett még lencsevégre kapni.

Jamie Dornan Magyarországon forgat, akció közben csípték el a sármos világsztárt (Fotó: Archív)

Jamie Dornan forgatásához hasonlóan, nemrég John Cena is Budapesten járt, igaz ő a rakparton intézte el a rossz fiúkat. Az egykori pankrátor a Matchbox című mozit forgatta itthon, ami igazán látványos pillanatokkal járt. A Lánchídnál még a világ egyik legjobb kaszkadőr-pilótája is látható volt helikopterrel, ahogy a film elképesztő légi jeleneteit vették fel. John Cena budapesti tartózkodása alatt több helyre is ellátogatott, többek között Rácz Jenő étterme is megvendégelte, ami hatalmas megtiszteltetés volt a sztárséfnek.

John Cena Budapesten forgatta Matchbox című filmjét, hatalmas tömeg gyűlt össze miatta a Lánchídnál (Fotó: Mate Krisztian)

Jamie Dornant Emilia Clarke is megelőzte

A Trónok harca gyönyörű sztárja szintén egy akciódús sorozatot forgatott hazánkban, még januárban, amikor még egy manikűr szalonba is betért. A Daenerys Targaryent megszemélyesítő színésznő új szerepében egy talpraesett CIA ügynökként bravúrozik majd, aminek helyszínéül Budapest szolgált. Emilia a forgatások között azonban még arra is időt szakított, hogy betérjen egy 13. kerületi szalonba megcsináltatni a körmét.

Russel Crowe Rami Malekkel vette be Budapestet

A Gladiátor sztárja a Nürnberg című filmet forgatta Magyarországon a Mr. Robot főszereplőjével, aminek helyszínéül a Benczúr Ház szolgált. Russell ráadásul ki is használta a lehetőséget, és felfedezte a Városliget egyik legkülönlegesebb helyszínét a Robinson Éttermet, ami a ligeti tó szigetére épült. A színész úgy tűnik nagyon élvezte a vacsorát, még fotózkodott is a hely vezetőjével.

Russel Crowe budapesti tartózkodása alatt még a Városliget legkülönlegesebb éttermét is kipróbálta (Fotó: AFP)

A Gossip Girl Chuck Bass-e is idelátogatott

Ed Westwick felesége társaságában utazott a fővárosba, igaz nem forgatni érkeztek. A pletykafészek sármos sztárja több videót és fotót is posztolt, ahogy a parlamentnél romantikázott szerelmével mindössze egy héttel ezelőtt. De más látványosságokat is bejártak, többek között a Párizsi udvart és a Gellért hegyi panorámát is megcsodálták. A Gossip Girl rajongói közül sokan őrült kutatásba is kezdtek a városban, hogy legalább egy fotó erejéig elcsípjék Chuck Bass megformálóját.