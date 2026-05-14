KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokk: három holttestet sodort partra a tenger

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 14:20
tengeráldozat
A három elhunyt nő azonosítása folyamatban van.

Három nő holttestét húzták ki a hatóságok a tengerből az Egyesült Királyságban, az áldozatok rokonai még nem tudják, hogy szeretteik elhunytak. A tragédia Brightonnál történt, a nyomozás jelenleg is zajlik, ahogy a holttestek azonosítása is. Úgy vélik, 20-30 év közöttiek lehettek az áldozatok.

Három holttestet találtak a tengerben
Három holttestet találtak a tengerben / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

 A vizsgálat jelenlegi állása szerint a három nő feltehetőleg nem messze megtalálásuk helyszínétől ment be a vízbe. Azt azonban egyelőre még nem tudni, miért tettek így.

Három holttestet találtak a tengerben

A holttesteket szerdán, május 13-án hajnalban találták meg, a helyi hatóságokat nem sokkal reggel hat előtt riasztották, akkor még csak egy vízben látott személy miatt. 

Jelenleg az a legfontosabb feladatunk, hogy azonosítsuk ezt a három nőt, és értesítsük a családjaikat, akik ebben a pillanatban még nem tudják, hogy elveszítették szeretteiket

 - közölte a nyomozást vezető felügyelő, Adam Hays a Mirror cikke szerint. A tragédia körülményeit vizsgálják.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu