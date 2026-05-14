Sokk: három holttestet sodort partra a tenger

Három nő holttestét húzták ki a hatóságok a tengerből az Egyesült Királyságban, az áldozatok rokonai még nem tudják, hogy szeretteik elhunytak. A tragédia Brightonnál történt, a nyomozás jelenleg is zajlik, ahogy a holttestek azonosítása is. Úgy vélik, 20-30 év közöttiek lehettek az áldozatok.

Három holttestet találtak a tengerben / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A vizsgálat jelenlegi állása szerint a három nő feltehetőleg nem messze megtalálásuk helyszínétől ment be a vízbe. Azt azonban egyelőre még nem tudni, miért tettek így.

A holttesteket szerdán, május 13-án hajnalban találták meg, a helyi hatóságokat nem sokkal reggel hat előtt riasztották, akkor még csak egy vízben látott személy miatt.

Jelenleg az a legfontosabb feladatunk, hogy azonosítsuk ezt a három nőt, és értesítsük a családjaikat, akik ebben a pillanatban még nem tudják, hogy elveszítették szeretteiket

- közölte a nyomozást vezető felügyelő, Adam Hays a Mirror cikke szerint. A tragédia körülményeit vizsgálják.