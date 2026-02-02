Nemrég kiderült: ez okozhatta Catherine O'Hara halálát

Január 30-án vesztette életét Catherine O'Hara, akit a legtöbben a Reszkessetek, betörők! című karácsonyi klasszikusból ismerhetnek. A színésznő és férje, Bo Welch állítólag titokban tartották O'Hara rejtélyes betegségét a halála előtt. Egy, a sztár ügynöksége által kiadott közleményből annyi derült ki, Catherine O'Hara Los Angeles-i otthonában hunyt el, rövid betegséget követően.
A Los Angeles-i tűzoltóság pénteken azt közölte, egy hajnali 4:48-kor érkezett hívás után vonultak ki a színésznő otthonába, akit ezt követően súlyos állapotban szállítottak kórházba. A halál okát egyelőre nem közölték, a Page Six által megszerzett 911-es segélyhívó hangfelvétel szerint viszont a sztárnak élete utolsó óráiban légzési nehézségei támadtak.
A hírek szerint a sztár férje talán már sejtette, mi fog történni, azonban az O'Harához legközelebb állók közül is sokan nem voltak tisztában az állapotával. Egyes források szerint a közeli barátokat is teljes sokként érte a színésznő halála.
Catherine O'Hara a férje, Bo Welch mellett - akivel 33 évig élt házasságban -, a két fiát, a 31 éves Matthew-t és a 29 éves Luke-ot hagyta maga mögött. A legendás komikus színésznő – aki olyan klasszikusokban szerepelt, mint a Beetlejuice és a Guffmanre várva –, az 1990-es Reszkessetek, betörők! című film anyukájaként vált igazán ismertté. Az utóbbi években a karrierje a Schitt's Creek és a The Studio című sorozatokban betöltött szerepeivel éledt újjá. A halála után számtalan híresség tisztelgett a Golden Globe- és Emmy-díjas színésznő emléke előtt, köztük filmbéli fia, Macaulay Culkin is:
Anya, azt hittem, van még időnk. Még többet akartam. Melletted akartam ülni egy székben. Hallottalak. De még annyi mondanivalóm lett volna. Szeretlek. Később találkozunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.