Nemrég kiderült: ez okozhatta Catherine O'Hara halálát

Január 30-án vesztette életét Catherine O'Hara, akit a legtöbben a Reszkessetek, betörők! című karácsonyi klasszikusból ismerhetnek. A színésznő és férje, Bo Welch állítólag titokban tartották O'Hara rejtélyes betegségét a halála előtt. Egy, a sztár ügynöksége által kiadott közleményből annyi derült ki, Catherine O'Hara Los Angeles-i otthonában hunyt el, rövid betegséget követően.

Catherine O'Hara halála sokakat megrázott / Fotó: Jeffrey Mayer

A Los Angeles-i tűzoltóság pénteken azt közölte, egy hajnali 4:48-kor érkezett hívás után vonultak ki a színésznő otthonába, akit ezt követően súlyos állapotban szállítottak kórházba. A halál okát egyelőre nem közölték, a Page Six által megszerzett 911-es segélyhívó hangfelvétel szerint viszont a sztárnak élete utolsó óráiban légzési nehézségei támadtak.

Sokkolta a barátokat Catherine O'Hara halála

A hírek szerint a sztár férje talán már sejtette, mi fog történni, azonban az O'Harához legközelebb állók közül is sokan nem voltak tisztában az állapotával. Egyes források szerint a közeli barátokat is teljes sokként érte a színésznő halála.

Rengetegen gyászolják az elhunyt színésznőt

Catherine O'Hara a férje, Bo Welch mellett - akivel 33 évig élt házasságban -, a két fiát, a 31 éves Matthew-t és a 29 éves Luke-ot hagyta maga mögött. A legendás komikus színésznő – aki olyan klasszikusokban szerepelt, mint a Beetlejuice és a Guffmanre várva –, az 1990-es Reszkessetek, betörők! című film anyukájaként vált igazán ismertté. Az utóbbi években a karrierje a Schitt's Creek és a The Studio című sorozatokban betöltött szerepeivel éledt újjá. A halála után számtalan híresség tisztelgett a Golden Globe- és Emmy-díjas színésznő emléke előtt, köztük filmbéli fia, Macaulay Culkin is: