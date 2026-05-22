Megszólalt Orbán Viktor, részvétét nyilvánította a tiszaújvárosi robbanás után

Robbanás történt péntek délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében. A hírek szerint egy ember meghalt, és többen is súlyosan megsérültek, egyes beszámolókban pedig már több halálos áldozatot is emlegetnek.

Részvétét fejezte ki a tiszújvárosi robbanást követően Orbán Viktor

Részvétét nyilvánította Orbán Viktor

Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok

- írta nemrég a tragédiával kapcsolatban a közösségi oldalán Orbán Viktor.