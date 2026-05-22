Megszólalt Orbán Viktor, részvétét nyilvánította a tiszaújvárosi robbanás után

Robbanás történt péntek délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében. A hírek szerint egy ember meghalt, és többen is súlyosan megsérültek, egyes beszámolókban pedig már több halálos áldozatot is emlegetnek.
Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok
- írta nemrég a tragédiával kapcsolatban a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.