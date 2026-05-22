Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tiszaújvárosi robbanás: megszólalt a sérültekről Hegedűs Zsolt

súlyos sérült
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 11:32 / FRISSÍTÉS: 2026. május 22. 11:38
MolTiszaújvárosrobbanás
Újabb részleteket osztottak meg a tiszaújvárosi robbanásról.
Bors
A szerző cikkei

Egy ember meghalt, egy munkás életveszélyesen, többen pedig megsérültek, miután robbanás történt május 22-én, kedden Tiszaújvárosban, a Mol üzemében. Az elsődleges hírforrások szerint egy pirogázvezeték robbant fel, a helyszínt pedig azonnal ellepték a mentők és a tűzoltók. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nemrég a közösségi oldalán osztott meg további részleteket.

Robbanás a tiszaújvárosi MOL üzemben
Egy ember vesztette életét a Tiszaújvárosban történt robbanásban / Fotó: Boon

A tárcavezető közlése szerint súlyos ipari baleset történt a MOL Petrolkémia üzemében, amelyről 8 óra 47 perckor érkezett bejelentés. Mint írta, a jelenlegi adatok szerint egy ember a helyszínen maghalt, egy másik dolgozót életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetemre szállítottak, heten pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedtek - vette észre a Blikk. Hegedűs Zsolt hozzátette, a mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő, a sérülteket pedig Debrecenben és Miskolcon látják el, de a Honvédkórház is készenlétben áll. Mint írta, 10 óra 25 perckor a kárhelyet felszámolták, és végső számokat osztott meg.

Debrecen:

1 intubált súlyos sérült légi úton

1 nem intubált súlyos sérült légi úton

2 könnyebb sérült földi úton

Miskolc:

5 könnyebb sérült földi úton

Egy ember elhunyt.

A katasztrófavédelem szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, lakossági veszélyeztetés nincs

- tette hozzá.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu