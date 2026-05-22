Tiszaújvárosi robbanás: megszólalt a sérültekről Hegedűs Zsolt

Egy ember meghalt, egy munkás életveszélyesen, többen pedig megsérültek, miután robbanás történt május 22-én, kedden Tiszaújvárosban, a Mol üzemében. Az elsődleges hírforrások szerint egy pirogázvezeték robbant fel, a helyszínt pedig azonnal ellepték a mentők és a tűzoltók. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nemrég a közösségi oldalán osztott meg további részleteket.

A tárcavezető közlése szerint súlyos ipari baleset történt a MOL Petrolkémia üzemében, amelyről 8 óra 47 perckor érkezett bejelentés. Mint írta, a jelenlegi adatok szerint egy ember a helyszínen maghalt, egy másik dolgozót életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetemre szállítottak, heten pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedtek - vette észre a Blikk. Hegedűs Zsolt hozzátette, a mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő, a sérülteket pedig Debrecenben és Miskolcon látják el, de a Honvédkórház is készenlétben áll. Mint írta, 10 óra 25 perckor a kárhelyet felszámolták, és végső számokat osztott meg.

Debrecen:

1 intubált súlyos sérült légi úton

1 nem intubált súlyos sérült légi úton

2 könnyebb sérült földi úton

Miskolc:

5 könnyebb sérült földi úton

Egy ember elhunyt.

A katasztrófavédelem szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, lakossági veszélyeztetés nincs

- tette hozzá.