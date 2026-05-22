Rájöttünk, honnan volt annyira ismerős sokaknak az Exatlon győztese

A labadrúgópályákról volt ismerős sok tévénézőnek Koplányi Gábor. A 35 éves projektkoordinátor a legjobb férfi versenyzőként nyerte meg az idei Exatlon Hungaryt. A győzelmet pedig többek között Juhász Roland és Feczesin Róbert egykori válogatott focistákkal is megünnepelte – nem véletlenül.
Koplányi Gábor a BLSZ I. osztályban szereplő Unione FC igazolt labdarúgója, olyan ismert nevek mellett, mint a 95-szörös válogatott Juhász Roland, a 12-szeres válogatott Feczesin Róbert, a magyar bajnok Czvitkovics Péter és a Magyar Kupa-győztes Litauszki Róbert.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint az Exatlon győztese már több mint 400 mérkőzésen lépett pályára karrierje során, 2011 óta az Unione FC játékosa – előtte a BEAC csapatában focizott. Koplányi Gábor pályafutása alatt 18 gólt lőtt, 72 sárga lapot kapott és kétszer állították ki. Az egyik alkalom éppen a legutóbbi szezonban történt, amikor a Szabadkikötő elleni 2-2-es döntetlen 94. percében kapott piros lapot.
Koplányi Gábor az Exatlonban aratott sikerét családja és barátai mellett a csapattársaival is megünnepelte. Az eseményről Juhász Roland osztott meg fotókat a közösségi oldalán – ezeken pedig a győzelemért járó trófea is feltűnik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.