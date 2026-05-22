Rájöttünk, honnan volt annyira ismerős sokaknak az Exatlon győztese

A labadrúgópályákról volt ismerős sok tévénézőnek Koplányi Gábor. A 35 éves projektkoordinátor a legjobb férfi versenyzőként nyerte meg az idei Exatlon Hungaryt. A győzelmet pedig többek között Juhász Roland és Feczesin Róbert egykori válogatott focistákkal is megünnepelte – nem véletlenül.

Az Exatlon győztese, Koplányi Gábor több mint 400 labdarúgó-mérkőzésen lépett pályára

Koplányi Gábor a BLSZ I. osztályban szereplő Unione FC igazolt labdarúgója, olyan ismert nevek mellett, mint a 95-szörös válogatott Juhász Roland, a 12-szeres válogatott Feczesin Róbert, a magyar bajnok Czvitkovics Péter és a Magyar Kupa-győztes Litauszki Róbert.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint az Exatlon győztese már több mint 400 mérkőzésen lépett pályára karrierje során, 2011 óta az Unione FC játékosa – előtte a BEAC csapatában focizott. Koplányi Gábor pályafutása alatt 18 gólt lőtt, 72 sárga lapot kapott és kétszer állították ki. Az egyik alkalom éppen a legutóbbi szezonban történt, amikor a Szabadkikötő elleni 2-2-es döntetlen 94. percében kapott piros lapot.

Koplányi Gábor az Exatlonban aratott sikerét családja és barátai mellett a csapattársaival is megünnepelte. Az eseményről Juhász Roland osztott meg fotókat a közösségi oldalán – ezeken pedig a győzelemért járó trófea is feltűnik.