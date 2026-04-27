KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tom Hardy visszavonul? – „Mindenem szétesik, és nem fog javulni a helyzet”

visszavonulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 20:22
A 48 éves színész meglepő karrierlépést tervez. Tom Hardy Gengsztervilág című sorozatban való szereplése után egy időre visszavonul a színészettől.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Meglepő hírek érkeztek Tom Hardy-val kapcsolatban: a világsztár komoly fordulóponthoz érkezett karrierjében. A 48 éves színészt teljesen kifacsarja a Gengsztervilág című sorozat forgatása, ezért azon gondolkodik, egy időre visszavonul a színészettől.

Tom Hardy jelenleg a Gengsztervilág második évadát forgatja Londonban
(Fotó:  Northfoto)
  • A 48 éves színész jelenleg a Gengsztervilág című sorozat második évadán dolgozik
  • Az akciójelenetek forgatása komoly fizikai megterhelést jelent számára
  • Tom Hardy egészségügyi állapota miatt komolyan fontolgatja, hogy egy időre visszavonul a színészettől

Tom Hardy visszavonul

A legfrissebb hírek szerint Tom Hardy komolyan fontolgatja, hogy hosszabb szünetet tart a karrierjében. A mostani beszámolók szerint a Paramount+ sikeres bűnügyi drámája, a Gengsztervilág második évadának forgatása olyannyira megterhelő volt számára, hogy Tom Hardy azon gondolkodik, hogy egy időre visszavonul a színészettől. A 48 éves sztár korábban maga is nyilatkozott arról, mennyire megviselik a fizikailag megterhelő szerepek: több sérülést is szerzett, továbbá gerincproblémákkal, isiásszal és korábbi térdműtétek következményeivel küzd.

Már két térdműtéten vagyok túl, porckorongsérvem van a hátamban, isiászom is van... Most már mindenem szétesik, és nem fog javulni a helyzet.

Ez az egészségügyi állapot pedig már nemcsak a forgatásokat nehezítik meg, hanem hosszú távon is hatással lehetnek az egészségére.

Tom Hardy mellett olyan nagy nevek is dolgoznak a sorozaton, mint Helen Mirren, Pierce Brosnan és Guy Ritchie
(Fotó: PA/Northfoto)

Tom Hardy, a Gengsztervilág megoldóembere

A Tom Hardy főszereplésével készült Gengsztervilág című sorozat az utóbbi időszak egyik legsötétebb hangulatú krimisorozata. A történet két rivális londoni bűnszervezet közötti háborút követi, ahol a színész egy úgynevezett fixert, vagyis megoldóembert alakít. A produkció első évada jelentős sikert aratott, ezért gyorsan berendelték a folytatást is. A forgatás London több pontján zajlik, és rendkívül intenzív tempót diktál a stáb Tom Hardy számára is. A sorozatban azonban nem ő az egyetlen nagy név, olyan híres színészek is szerepelnek benne, mint Pierce Brosnan és Helen Mirren.

Tom Hardy és Charlotte Riley 2008-ban ismerkedtek meg az Üvöltő szelek című sorozat forgatásán
(Fotó: Doug Peters/Northfoto)

Tom Hardy több időt akar a családjával tölteni

Tom Hardy visszavonulásának hátterében az is szerepet játszhat, hogy a 48 éves színész szeretne több időt tölteni a családjával. Bennfentes források szerint a sztár rendkívül elfoglalt és alig van ideje a családjára.

Tom az egyik legelfoglaltabb ember a filmiparban. Charlotte eddig alig látta őt, de most már nem tud majd betelni vele.

A színész 2014-ben vette feleségül Charlotte Riley-t, akivel még a 2009-es Üvöltő szelek című sorozat forgatásán ismerkedett meg. A párnak két közös gyermeke született azóta, ezen kívül a színésznek egy korábbi kapcsolatából van egy fiú gyermeke is. Tom Hardy több interjúban is hangsúlyozta, hogy számára az apaság az egyik legfontosabb szerep az életében. Elmondása szerint a család segít neki egyensúlyt találni a hollywoodi nyomás és a saját mentális, valamint fizikai állapota között. Éppen ezért elképzelhető az is, hogy pont emiatt is szeretne egy hosszabb pihenőt tartani a munkájában: hogy minél több időt tölthessen a családjával.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
