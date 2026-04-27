Tom Hardy visszavonul? – „Mindenem szétesik, és nem fog javulni a helyzet”

Meglepő hírek érkeztek Tom Hardy-val kapcsolatban: a világsztár komoly fordulóponthoz érkezett karrierjében. A 48 éves színészt teljesen kifacsarja a Gengsztervilág című sorozat forgatása, ezért azon gondolkodik, egy időre visszavonul a színészettől.

Tom Hardy visszavonul

A legfrissebb hírek szerint Tom Hardy komolyan fontolgatja, hogy hosszabb szünetet tart a karrierjében. A mostani beszámolók szerint a Paramount+ sikeres bűnügyi drámája, a Gengsztervilág második évadának forgatása olyannyira megterhelő volt számára, hogy Tom Hardy azon gondolkodik, hogy egy időre visszavonul a színészettől. A 48 éves sztár korábban maga is nyilatkozott arról, mennyire megviselik a fizikailag megterhelő szerepek: több sérülést is szerzett, továbbá gerincproblémákkal, isiásszal és korábbi térdműtétek következményeivel küzd.

Már két térdműtéten vagyok túl, porckorongsérvem van a hátamban, isiászom is van... Most már mindenem szétesik, és nem fog javulni a helyzet.

Ez az egészségügyi állapot pedig már nemcsak a forgatásokat nehezítik meg, hanem hosszú távon is hatással lehetnek az egészségére.

Tom Hardy mellett olyan nagy nevek is dolgoznak a sorozaton, mint Helen Mirren, Pierce Brosnan és Guy Ritchie

Tom Hardy, a Gengsztervilág megoldóembere

A Tom Hardy főszereplésével készült Gengsztervilág című sorozat az utóbbi időszak egyik legsötétebb hangulatú krimisorozata. A történet két rivális londoni bűnszervezet közötti háborút követi, ahol a színész egy úgynevezett fixert, vagyis megoldóembert alakít. A produkció első évada jelentős sikert aratott, ezért gyorsan berendelték a folytatást is. A forgatás London több pontján zajlik, és rendkívül intenzív tempót diktál a stáb Tom Hardy számára is. A sorozatban azonban nem ő az egyetlen nagy név, olyan híres színészek is szerepelnek benne, mint Pierce Brosnan és Helen Mirren.

Tom Hardy és Charlotte Riley 2008-ban ismerkedtek meg az Üvöltő szelek című sorozat forgatásán

Tom Hardy több időt akar a családjával tölteni

Tom Hardy visszavonulásának hátterében az is szerepet játszhat, hogy a 48 éves színész szeretne több időt tölteni a családjával. Bennfentes források szerint a sztár rendkívül elfoglalt és alig van ideje a családjára.

Tom az egyik legelfoglaltabb ember a filmiparban. Charlotte eddig alig látta őt, de most már nem tud majd betelni vele.

A színész 2014-ben vette feleségül Charlotte Riley-t, akivel még a 2009-es Üvöltő szelek című sorozat forgatásán ismerkedett meg. A párnak két közös gyermeke született azóta, ezen kívül a színésznek egy korábbi kapcsolatából van egy fiú gyermeke is. Tom Hardy több interjúban is hangsúlyozta, hogy számára az apaság az egyik legfontosabb szerep az életében. Elmondása szerint a család segít neki egyensúlyt találni a hollywoodi nyomás és a saját mentális, valamint fizikai állapota között. Éppen ezért elképzelhető az is, hogy pont emiatt is szeretne egy hosszabb pihenőt tartani a munkájában: hogy minél több időt tölthessen a családjával.