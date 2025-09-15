Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drogosból lett imádott sztárszínész: Tom Hardy 48 éves

Tom Hardy
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:35
venomMad Max: A harag útja
Hollywood jólöltözött keményfickója ma ünnepli születésnapját. Tom Hardy karrierje göröngyös úton indult, de ma már a legnagyobbak egyike.

Erős fizikum, marcona tekintet és sztoikus hanghordozás. Tom Hardy játéka bár a legtöbb filmjében elég hasonló, a jelenléte a mai napig keresett a filmiparban, ha elegáns, tekintélyparancsoló karakterhez keresnek színészt. Batman gonosz ellenlábasa, a Venom szimbiótával fertőzött Mad Max a mai nap lett 48 éves!

tom hardy
A Tom Hardy filmek egyik legikonikusabb darabja a Venom trilógia (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Tom Hardy tehetségét gyorsan felismerték

Edward Thomas Hardy 1977. szeptember 15-én született a London környéki Hammersmith-ben. A művészi vénát a szüleitől kaphatta, apja, Edward "Chips" Hardy író, anyja, Anne Barrett pedig képzőművész. Az igazi inspiráció számára mégis Gary Oldman volt, akinek filmbéli jeleneteit gyakorolva tanulta ki a színészi szakmát — vele, mint példaképével utána együtt is tudott dolgozni olyan filmekben, mint a Suszter, szabó, baka, kém, a Fékezhetetlen, A sötét lovag: Felemelkedés és A 44. gyermek.

2015 - Child 44 - Movie Set
Tom Hardy álma válhatott valóra azzal, hogy Gary Oldmannel dolgozhatott a 44. gyermekben (Fotó: Summit Entertainment)

Kezdetekben a marcona kinézetét optimálisnak gondolhatták háborús filmekhez, első korai áttörései ugyanis éppen ezekhez köthetőek. A színi iskolát félrerakva éppen ilyen szerepekhez keresték őt, egész pontosan A sólyom végveszélyben című filmhez és Az elit alakulat sorozathoz. Utóbbi alkotás egyébként nagy hangsúlyt fektetett a valósághűségre, ahol Hardy közvetlen tippeket is kapott a veterántól, akit képernyőre vitt.

Még időben sikerült nyakon csípni a démonjait

A siker és világhír azonban sok stresszel és nyomással is együtt járt. A színész ezeket drogokkal igyekezett tompítani, ami szépen lassan kihatott mindenre: kapcsolataira, mentális egészségére és karrierjére is. 

Annyira durva volt a helyzet, hogy még a színészi pályát is majdnem otthagyta!

Ekkor jött számára az isteni rádöbbenés, hogy változtatnia kell az életén. 2003 környékén, mindössze 25 évesen sikerült győzedelmeskednie saját démonai felett a 12 lépéses program segítségével.

Teljesen kisiklottam, és szerencsém volt, hogy nem történt velem valami szörnyű baleset, nem kerültem börtönbe, vagy nem haltam meg, mert abba az irányba tartottam. Most már ismerem a belső szörnyeteget, és tudom, hogyan kell kezelni. Olyan, mintha egy 400 kilós orangutánnal élnék együtt, aki meg akar ölni. Sokkal erősebb nálam, nem beszéli ugyanazt a nyelvet, amit én, és a lelkem sötétjében szaladgál.

– mondta korábban saját állapotáról Hardy. 

A sikeres felépülést követően sokkal erősebb és fókuszáltabb lett, és ez pozitívan hatott a színészi pályájára. A küzdelmeiből merített energiával és elkötelezettséggel dolgozott tovább, és ez részben hozzájárult ahhoz, hogy a 2010-es évek egyik legsikeresebb brit színésze lett és olyan filmekben játszhatott, mint az Eredet, a Mad Max: A harag útja és A visszatérő. Jóllehet manapság leginkább a Venom filmjeiről ismerjük.

Tegyük hozzá, hogy teljesen azóta se jött helyre, a stresszből és a szorongásaiból gyomorfekély alakult ki és talán kicsit sokat használ legális serkentőszereket is.

Tom Hardy legjobb szerepeiből képgalériát is készítettünk — kattints rá!

 

Pictures must credit: Sony Pictures / Marvel Here’s a first look at Tom Hardy in the third a final Venom stand alone movie. The British tough guy actor, 46, reprises his role as Eddie Brock who is taken over by an parasitic alien life form known as a symb
Galéria: Tom Hardy legjobb filmjei
1/9
Az elit alakulatban Tom Hardy szorosan egyeztetett a szerepéről a valódi veterán megfelelőjével

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu