Drogosból lett imádott sztárszínész: Tom Hardy 48 éves

Erős fizikum, marcona tekintet és sztoikus hanghordozás. Tom Hardy játéka bár a legtöbb filmjében elég hasonló, a jelenléte a mai napig keresett a filmiparban, ha elegáns, tekintélyparancsoló karakterhez keresnek színészt. Batman gonosz ellenlábasa, a Venom szimbiótával fertőzött Mad Max a mai nap lett 48 éves!

A Tom Hardy filmek egyik legikonikusabb darabja a Venom trilógia (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Tom Hardy tehetségét gyorsan felismerték

Edward Thomas Hardy 1977. szeptember 15-én született a London környéki Hammersmith-ben. A művészi vénát a szüleitől kaphatta, apja, Edward "Chips" Hardy író, anyja, Anne Barrett pedig képzőművész. Az igazi inspiráció számára mégis Gary Oldman volt, akinek filmbéli jeleneteit gyakorolva tanulta ki a színészi szakmát — vele, mint példaképével utána együtt is tudott dolgozni olyan filmekben, mint a Suszter, szabó, baka, kém, a Fékezhetetlen, A sötét lovag: Felemelkedés és A 44. gyermek.

Tom Hardy álma válhatott valóra azzal, hogy Gary Oldmannel dolgozhatott a 44. gyermekben (Fotó: Summit Entertainment)

Kezdetekben a marcona kinézetét optimálisnak gondolhatták háborús filmekhez, első korai áttörései ugyanis éppen ezekhez köthetőek. A színi iskolát félrerakva éppen ilyen szerepekhez keresték őt, egész pontosan A sólyom végveszélyben című filmhez és Az elit alakulat sorozathoz. Utóbbi alkotás egyébként nagy hangsúlyt fektetett a valósághűségre, ahol Hardy közvetlen tippeket is kapott a veterántól, akit képernyőre vitt.

Még időben sikerült nyakon csípni a démonjait

A siker és világhír azonban sok stresszel és nyomással is együtt járt. A színész ezeket drogokkal igyekezett tompítani, ami szépen lassan kihatott mindenre: kapcsolataira, mentális egészségére és karrierjére is.

Annyira durva volt a helyzet, hogy még a színészi pályát is majdnem otthagyta!

Ekkor jött számára az isteni rádöbbenés, hogy változtatnia kell az életén. 2003 környékén, mindössze 25 évesen sikerült győzedelmeskednie saját démonai felett a 12 lépéses program segítségével.

Teljesen kisiklottam, és szerencsém volt, hogy nem történt velem valami szörnyű baleset, nem kerültem börtönbe, vagy nem haltam meg, mert abba az irányba tartottam. Most már ismerem a belső szörnyeteget, és tudom, hogyan kell kezelni. Olyan, mintha egy 400 kilós orangutánnal élnék együtt, aki meg akar ölni. Sokkal erősebb nálam, nem beszéli ugyanazt a nyelvet, amit én, és a lelkem sötétjében szaladgál.

– mondta korábban saját állapotáról Hardy.