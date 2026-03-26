Tom Hardy berobbant Netflixre: mindenki erre a filmjére van rákattanva

Ha egy röpke pillantást vetünk a legnézettebb Netflix-filmek rangsorára, olyan alkotások köszönnek vissza a legelőkelőbb helyekről, mint a Cillian Murhpy-t is újra borbélyszékbe ültető Birmingham bandája: A halhatatlan férfi, a hónapok óta stabilan toplistás K-pop démonvadászok, a durva balhéba keveredő Alan Ritchson főszereplésével bemutatott Ismeretlen támadók, valamint a nézettségi verseny harmadik fokára emelkedő Venom: Az utolsó menet. Tom Hardy képregényes akciózásáról egyébként épp nemrégiben érkezett egy olyan fejlemény, melynek a fanok biztos örülni fognak.

Venom: Az utolsó előtti menet?

Noha 2024-ben úgy tűnt, többet nem tűnik fel a hamarosan szintén új történettel jelentkező Pókember legrettegettebb ellenlábasa. Erre még az a tény is rásegített, hogy a Sony úgy döntött, kukázza az ismét nagyot villantó Sydney Sweeney nevével fémjelzett Madame Webet, az Aaron Taylor-Johnson főszereplésével bemutatott Kraven, a vadászt, a Jared Letóval orbitálisat hasaló Morbiust, no meg persze Tom Hardy Venomját tartalmazó, Pókember nélküli Pókember-univerzumot.

Venomot viszont ez nem gátolja abban, hogy történelmi visszatérést produkáljon. Tudniillik a The Hollywood Reporter értesülései szerint valami igazán nagy durranás van alakulóban: érkezik a Venom!

Netflix meghódítva, következő célpont a mozi?

A Venom 4. élére Hollywood egyik legizgalmasabb fiatal rendező-forgatókönyíró párosát nézték ki maguknak a stúdiófejesek. A projektet vezető Zach Lipovsky és Adam B. Stein neveihez többek között olyan sikerfilm köthető, mint a tavalyi moziszezon letaroló, és a streaming világát is meghódító Végső állomás: Vérvonalak, mely a horror-franchise legkiemelkedőbb darabja volt.

A történetről szinte semmit sem tudunk, de amennyiben a Sony nem akar mindent a kályhától kezdeni, akkor elővehetik Az utolsó menetben éppen csak belengetett Knull-sztorit.

Valamint kérdés, hogy a Pókember: Nincs hazaútban félbehagyott szimbiótaszállal mit kezdenek, mert a szörnyeteggé változó Tom Holland és Tom Hardy találkája ugyancsak érdekes lenne, és minden rajongó garantáltan eldobná az agyát. Ez viszont egyelőre még mind csak a jövő zenéje, de kíváncsian várjuk, mit tud kihozni ebből a rengeteg ígéretes alapanyagból a Sony-Marvel kettőse.