KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Anne Hathawayt új filmje ébresztette rá: soha nem lesz belőle popsztár

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 15:06
A 43 éves színésznőnek esze ágába sincs lecserélni a színészkedést. Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary után rájött, hogy soha nem lesz belőle popsztár.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary forgatása során megdöbbentő felismerésre jutott: esze ágába sincs lecserélni a színészetet az éneklésre. Úgy érzi, a popsztárság egészen másfajta jelenlétet követel, mint amit ő színésznőként képvisel.

Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary forgatása alatt rájött, hogy nem akarna popsztár lenni
Fotó: KGC-522 / Northfoto

Anne Hathawayt a forgatáson jött rá, a popsztárság nem az ő világa

A New York Times friss riportjában Anne Hathaway új filmjének kihívásairól vallott. A Mother Mary-ben egy világhírű popsztárt alakít, ami komoly fizikai és mentális felkészülést igényelt számára. A film zenéjén ráadásul olyan ismert előadók dolgoztak, mint Charli XCX vagy FKA twigs, így a színésznőnek nemcsak színészileg, hanem zeneileg is fel kellett nőnie a feladathoz. A szerep kedvéért hónapokon át tréningezett, énekórákra járt, és napi szinten gyakorolta a koreográfiákat is. De hiába a rengeteg felkészülés, Az ördög Pradát visel 2 sztárja egy interjúban elmondta, hogy a forgatás során jött rá igazán: a 'popsztárság nem az ő világa'. 

Anne Hathaway számára idegen terep saját magát adnia

És bár képes volt hitelesen eljátszani a szerepet, rájött, az a fajta 'erőfeszítés nélküli erő', amely a nagy énekesek sajátja, teljesen más hozzáállást igényel, mint amit ő megszokott. Anne Hathaway szerint a színészetben mindig egy karakter mögé bújik, amíg a popsztárok önmagukat adják. Ez pedig számára idegen terep:

Amit igazán szeretek, az az, hogy megosszam, min mentem keresztül, a lelkem rejtett zugait - egyfajta szűrőn keresztül, egy olyan avatáron keresztül, amellyel a saját szintemen titokban azonosulni tudok. De erről soha nem kell  beszélnem, és ezt soha nem kell felfednem. Egy popsztár esetében az a kép, amit kifelé mutatsz, rajtad alapul. Tehát te magad vagy a saját avatárod.

Anne Hathaway a filmhez Beyoncé munkásságából is merített inspirációt, különösen abból, ahogyan az énekesnő egyszerre sugároz erőt és sebezhetőséget a színpadon.

Anne Hathaway a Mother Mary premierje után Az ördög Pradat visel 2 premierjén tündökölt
Fotó: KGC-315/Cat Morley / Northfoto

Anne Hathaway egy nap alatt két filmpremiert is megjárt

És bár úgy érzi, a popsztárság nem neki való, az egészen elképesztő, amit a filmvásznon, és azon túl csinál. Anne Hathaway két új filmmel is előrukkolt az elmúlt időszakban. Aminek az lett az eredménye, hogy egy nap leforgása alatt két premieren is részt kellett vennie. A gyönyörű színésznő csütörtök este a Mother Mary című film vetítésén, majd másnap Az ördög Pradát visel 2 premierjén tündökölt. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
