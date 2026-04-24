Anne Hathawayt új filmje ébresztette rá: soha nem lesz belőle popsztár

Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary forgatása során megdöbbentő felismerésre jutott: esze ágába sincs lecserélni a színészetet az éneklésre. Úgy érzi, a popsztárság egészen másfajta jelenlétet követel, mint amit ő színésznőként képvisel.

Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary forgatása alatt rájött, hogy nem akarna popsztár lenni

A New York Times friss riportjában Anne Hathaway új filmjének kihívásairól vallott. A Mother Mary-ben egy világhírű popsztárt alakít, ami komoly fizikai és mentális felkészülést igényelt számára. A film zenéjén ráadásul olyan ismert előadók dolgoztak, mint Charli XCX vagy FKA twigs, így a színésznőnek nemcsak színészileg, hanem zeneileg is fel kellett nőnie a feladathoz. A szerep kedvéért hónapokon át tréningezett, énekórákra járt, és napi szinten gyakorolta a koreográfiákat is. De hiába a rengeteg felkészülés, Az ördög Pradát visel 2 sztárja egy interjúban elmondta, hogy a forgatás során jött rá igazán: a 'popsztárság nem az ő világa'.

Anne Hathaway számára idegen terep saját magát adnia

És bár képes volt hitelesen eljátszani a szerepet, rájött, az a fajta 'erőfeszítés nélküli erő', amely a nagy énekesek sajátja, teljesen más hozzáállást igényel, mint amit ő megszokott. Anne Hathaway szerint a színészetben mindig egy karakter mögé bújik, amíg a popsztárok önmagukat adják. Ez pedig számára idegen terep:

Amit igazán szeretek, az az, hogy megosszam, min mentem keresztül, a lelkem rejtett zugait - egyfajta szűrőn keresztül, egy olyan avatáron keresztül, amellyel a saját szintemen titokban azonosulni tudok. De erről soha nem kell beszélnem, és ezt soha nem kell felfednem. Egy popsztár esetében az a kép, amit kifelé mutatsz, rajtad alapul. Tehát te magad vagy a saját avatárod.

Anne Hathaway a filmhez Beyoncé munkásságából is merített inspirációt, különösen abból, ahogyan az énekesnő egyszerre sugároz erőt és sebezhetőséget a színpadon.