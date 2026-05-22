Tehetetlenül állnak a szakértők: több ezer bejelentést kaptak víz alatti UFO-król, aggasztó az eset

Több ezer bejelentés érkezett víz alatti UFO-król az Enigma nevű alkalmazáson keresztül. A jelentések 2022 óta folyamatosak, főként az Egyesült Államok part menti területeiről.

Víz alatti UFO-kat jelentettek

Több ezer víz alatti UFO-jelentést küldtek az elmúlt évben

Az Enigma egy pártatlan alkalmazás, amely az egyik legnagyobb, lekérdezhető UFO-észlelési adatbázissal rendelkezik. A 2022-es indulása óta közel 30 ezer jelentést küldtek be a felhasználók.

Csak tavaly augusztus óta több mint 9000 észlelést jelentettek, ám a felhasználók mostanra felhagytak azzal, hogy kizárólag az eget figyeljék: egyre többen keresnek rejtélyes objektumokat a víz alatt, több partszakaszon, mintegy 10 mérföldes (kb. 16 km-es) körzetben.

Ami igazán érdekes számomra, azok azok a jelentések, amelyeket az Egyesült Államokban víz alatt közlekedő járművekről kapunk. Ezek kivételesen nagy sebességgel mozgó objektumokat észlelnek a víz alatt

- mondta Kent Heckenlively író.

Az Enigma adatai szerint a több mint 9000 jelentésből 389 Kaliforniából, 306 pedig Floridából érkezett, ami részben azzal magyarázható, hogy ezeken a területeken kiemelkedően magas a part menti lakosság száma.

A Trump-adminisztráció nemrég több dokumentumot is nyilvánosságra hozott az UFO-akták részeként, miközben egyre nagyobb az érdeklődés a titokzatos jelenségek iránt. A dokumentumok többek között az Enigmán és más platformokon jelentett rendellenes esetekhez hasonló beszámolókat is tartalmaznak - írja a Daily Express U.S.

