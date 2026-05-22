Megmutatta a pocakját Stana Alexandra – Gyönyörű a kismama

Stana Alexandra terhessége bombaként robbant, a gyönyörű kismama boldogsága azóta sem ismer határokat. A profi táncosnő most követőinek is megmutatta egyre növekvő pocakját, a rajongók pedig imádják!
A Nagy Duett 2026 sztárja a napokban jelentette be a fantasztikus örömhírt, miszerint ő és párja első közös gyermeküket várják. Stana Alexandra Instagram-oldalán fedte fel a nagy hírt, a felvételen előbújó ultrahangfelvétellel és kis cipővel.
A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!
– írta a bejegyzés mellé.
Tegnap pedig ismét egy aranyos videóval kápráztatta el rajongóit: a Dancing with the Stars táncosa az edzőteremből jelentkezett be. Stana Alexandra ugyan még csak várandóssága elején jár, már jól látszik, hogy szépen gömbölyödik a pocakja.
A korlátozott ideig elérhető felvételen a táncosnő láthatóan kicsattan a boldogságtól, hatalmas mosolyát el sem tudná titkolni. Stana Alexandra és párja már számolják a napokat, hogy végre megismerhessék gyermeküket.
A szerelmesek boldogsága ugyan valóban határtalan, egy dolog azonban még hiányzik Stana Alexandra bakancslistájáról, mégpedig az a bizonyos lánykérés.
A táncosnő, aki korábban Marics Petivel és Galambos Lajossal is együtt dolgozott nem rég elárulta lapunknak, hogy bizony már vágyik rá, hogy szerelme feltegye neki a nagy kérdést.
Hát, én várom... De hát, meddig várjak még... Abszolút úgy érzem, hogy megtaláltuk egymást, és igazából valahogy úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy nem lesz több a kapcsolatunk egy lánykéréstől, de azért vágyom rá. Szóval remélem előbb vagy utóbb eljön ez a pillanat is. Egyébként nagyon jól vagyunk a párommal, szeretjük egymást és éljük a kis romantikus hétköznapokat
– nyilatkozta a kismama.
Hogy lánykérés mikor várható azt egyelőre nem tudni, hiszen a pár most minden erejével születendő gyermekük érkezésére koncentrál.
