Hihetetlen, de igaz: 43 éves lett az igazi neveletlen hercegnő, Anne Hathaway – Galéria

Ma ünnepli 43. születésnapját az örök neveletlen hercegnő, Anne Hathaway. A színésznő az évek alatt semmit nem veszített bájából, ugyanakkor nem csak a külseje miatt szeretjük. Szépsége mellett tehetségét is számos alkalommal bizonyította.

Anne Hathaway az évek során semmit sem veszített bájából (Fotó: MediaPunch)

Anne Hathaway látványos átalakulásai

A színésznőt Gary Oldman és Christian Bale mellett a nagy átalakulók között tarthatjuk számon, hiszen sosem riadt vissza, ha egy szerep kedvéért meg kellett változtatnia a külsejét, legyen az bármilyen drasztikus is. Sőt, az is előfordult, hogy a nagy átváltozás egyenesen a kamerák előtt ment végbe, gondoljunk csak a Julie Andrews főszereplésével készült Neveletlen hercegnő című filmre, melyben a mit sem sejtő Mia néhány fodrász és kozmetikus segítségével átlagos gimnazista lányból igazi hercegnővé válik. A 2001-es Neveletlen hercegnő volt Anne Hathaway debütáló alakítása, mely azonnal Hollywood krémjébe repítette őt. Három évvel később elkészült a második rész is, amelyben a frissen felfedezett Mia Thermopolis hercegnő a férjválasztás nehézségeivel szembesül. A Meg Cabot regényei alapján készült adaptációk valóságos kultusznak örvendenek a mai napig, a rajongók így magukon kívül voltak a boldogságtól, amikor kiderült, hogy most, 20 évvel később elkészülhet a Neveletlen hercegnő harmadik része, ráadásul nagy esély van rá, hogy Genovia örököse hazánk várai és kastélyai közül választ majd magának rezidenciát. De nem ez az egyetlen filmje, ami kínzó várakozások után végre méltó folytatást kaphat.

Első filmjében már szemtanúi lehettünk Anne Hathaway átalakulásának (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Húsz év után visszatér Az ördög Pradát visel

Mostanában lázban tartotta a nyilvánosságot és főként a rajongókat, hogy az Oscar-díjas Meryl Streep főszereplésével készült Az ördög Pradát visel 20 év után folytatást kap. A 2006-os filmben Anne Hathaway alakítja Andy, a kissé esetlen asszisztens szerepét, aki erején felül próbál megfelelni zsarnok főnöke, Miranda Priestley (Meryl Streep) elvárásainak. A szinte kiszámítható történetben Anne Hathaway karaktere – hasonlóan a Neveletlen hercegnőhöz – rút kiskacsa típusú átalakuláson megy keresztül. Úgy tűnik, a színésznőnek valóban a vérében van a metamorfózis. Az ördög Pradát visel folytatása az elmúlt hónapokban megfeszített munkával készül, a forgatással kapcsolatban rengeteg lesifotó és videó került nyilvánosságra a rajongók jóvoltából, és számos pletyka is szárnyra kelt a filmben szereplő többi sztár kilétét illetően.