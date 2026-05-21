Badár Sándort lesújtotta Scherer Péter halála: „Szerintem egyáltalán nem akart erről tudomást venni”

A népszerű színész váratlan halála mélyen megrázta a sztárvilágot. Scherer Péter rengeteg emberben hagyott mély nyomot, sokan megható sorokkal, közös emlékek felidézésével és fotókkal búcsúznak tőle. A színész a külvilág felé mindig a végtelen jókedvet és az utánozhatatlan humort sugározta.
Halálhíre derült égből villámcsapásként érte a közvéleményt és a szakmát is, ugyanis Pepe – ahogy szinte mindenki szólította – nem akarta környezetét terhelni a saját problémáival. Csak a szűk családja és a legközelebbi barátai tudták, mekkora a baj, a nyilvánosság előtt nem panaszkodott. Korábban, mintegy másfél évvel ezelőtti interjújában ugyan futólag említette, hogy akadtak egészségügyi nehézségei – úgy fogalmazott: „Volt egy epizódom, de hála Istennek kijöttem belőle” –, így a környezete abban a hitben élt, hogy a legrosszabbon már túl van.
A döbbenet és a fájdalom pillanataiban Badár Sándor pályatársa is megszólalt. Badár Sándor, aki számtalanszor dolgozott együtt a színésszel, telefonon, megtörten nyilatkozott. Elárulta, hogy még fel sem fogta a tényt: soha többé nem állhatnak közösen a színpadra. Sándort teljesen váratlanul érte a tragédia. Mint mondta, nagyjából egy éve még forgattak együtt, és három hónapja az utcán is összefutottak egy tízperces beszélgetésre, de Péter egyetlen szóval sem említette, hogy egészségügyi problémái lennének. Badár szerint Pepe egyszerűen nem volt panaszkodós típus, és talán saját maga sem akart tudomást venni a betegségről.
Végtelenül kedves, közvetlen, nagyon jókedélyű, nagyon barátságos ember volt, alapos és rendkívül felkészült, ami a szakmáját illeti. Váratlanul ért a halálhíre. Szerintem nagyon kevés ember tudhatott erről, ha tudott is róla, de ő szerintem egyáltalán nem akart erről tudomást venni, ahogy én sejtem, meg ahogy én ismertem őt, nem egy ilyen panaszkodós típus volt. Tehát ha tisztában is volt vele, hogy neki milyen problémája van, nem akarta ezt nagy dobra verni.
Dr. Katona Szandra, a televíziós műsorból ismert kereskedő szintén személyes, mély kapcsolatot ápolt a színésszel, hiszen mindketten ajkai származásúak voltak. Szandra elcsukló hangon mesélt arról, hogy amikor legutóbb találkoztak, feltűnt neki, hogy a színész kicsit fáradtabb a szokásosnál, de ezt a rengeteg munkának és az idő múlásának tudta be, hiszen Pepe alapvetően ugyanolyan életigenlő és vidám volt, mint mindig.
Szandra felidézte, hogy Ajka, mint egy kisváros, elképesztően büszke volt híres szülöttére. Valahányszor találkoztak, órákig meséltek egymásnak a közös ismerősökről, Scherer Péter szüleiről és a régi gyerekkorról.
Végtelenül vidám és életigenlő embernek ismertem. El sem hittem, amikor először olvastam a hírt, bíztam benne, hogy ez csak egy rossz vicc
– mondta elcsukló hangon Szandra a Tények Plusz műsorában, hozzátéve, hogy borzasztóan furcsa lesz ezután bármilyen magyar filmet megnézni, különösen a Made in Hungariát, ahol Scherer Bigali elvtárs szerepében nyújtott felejthetetlen alakítást.
Scherer Péter neve örökre összeforrt a zseniális karakterformálással. Az egész ország egy emberként gyászolja a legendát, akinek hiánya betölthetetlen űrt hagy maga után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.