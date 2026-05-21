Badár Sándort lesújtotta Scherer Péter halála: „Szerintem egyáltalán nem akart erről tudomást venni”

A népszerű színész váratlan halála mélyen megrázta a sztárvilágot. Scherer Péter rengeteg emberben hagyott mély nyomot, sokan megható sorokkal, közös emlékek felidézésével és fotókkal búcsúznak tőle. A színész a külvilág felé mindig a végtelen jókedvet és az utánozhatatlan humort sugározta.

Scherer Péter betegsége

Halálhíre derült égből villámcsapásként érte a közvéleményt és a szakmát is, ugyanis Pepe – ahogy szinte mindenki szólította – nem akarta környezetét terhelni a saját problémáival. Csak a szűk családja és a legközelebbi barátai tudták, mekkora a baj, a nyilvánosság előtt nem panaszkodott. Korábban, mintegy másfél évvel ezelőtti interjújában ugyan futólag említette, hogy akadtak egészségügyi nehézségei – úgy fogalmazott: „Volt egy epizódom, de hála Istennek kijöttem belőle” –, így a környezete abban a hitben élt, hogy a legrosszabbon már túl van.

Badár Sándor még nem fogta fel a halálhírt

A döbbenet és a fájdalom pillanataiban Badár Sándor pályatársa is megszólalt. Badár Sándor, aki számtalanszor dolgozott együtt a színésszel, telefonon, megtörten nyilatkozott. Elárulta, hogy még fel sem fogta a tényt: soha többé nem állhatnak közösen a színpadra. Sándort teljesen váratlanul érte a tragédia. Mint mondta, nagyjából egy éve még forgattak együtt, és három hónapja az utcán is összefutottak egy tízperces beszélgetésre, de Péter egyetlen szóval sem említette, hogy egészségügyi problémái lennének. Badár szerint Pepe egyszerűen nem volt panaszkodós típus, és talán saját maga sem akart tudomást venni a betegségről.