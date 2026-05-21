Vége a hét éves átoknak: az egyik csillagjegy végre lezárja élete legnehezebb időszakát

Az Uránusz bolygó 2018 óta tartó, káoszt hozó időszaka után végre elhagyja a Bika jegyét, és belép az Ikrekbe.

A Bika csillagjegy szülöttei számára ezzel véget ér az elmúlt hét év legküzdelmesebb fejezete.

Az asztrológusok szerint a jegyváltás váratlan anyagi bőséget, munkahelyi elismerést és érzelmi megkönnyebbülést hoz a Bikáknak.

Az elmúlt hét évben sokan érezhették úgy, mintha egy véget nem érő, sötét alagútban bolyonganának, ahol a fény csak távoli illúziónak tűnik. Volt egy csillagjegy, amelynek szülötteit a sors különösen kemény próbára tette. A magánéleti válságok és a hirtelen munkahelyi hullámvölgyek keltette belső feszültség szinte a csontjaikig hatolt. A horoszkóp szerint azonban a kozmikus óra végre éjfélt ütött, és a legkínzóbb fejezet egyszer s mindenkorra lezárult – legálabbis ennek a csillajegynek az életében.

Kiderült, a horoszkóp szerint kinek hoz megkönnyebbülést az elkövetkező időszak

Mit jósol a horoszkóp? Ezért hozott hét év nehézséget az Uránusz

A háttérben meghúzódó asztrológiai okok egészen 2018-ig nyúlnak vissza. Ebben az évben lépett be ugyanis a kiszámíthatatlan, hirtelen változásokat és káoszt hozó Uránusz egy olyan zodiákusba, amely ki nem állhatja a bizonytalanságot. Amikor a radikális reformok bolygója egy alapvetően stabilitásra törekvő jegyben vendégeskedik, az felér egy folyamatos kozmikus földrengéssel. Az érintett jegy szülötteinek az elmúlt hét esztendőben szinte minden alapvető biztonságérzetét lerombolta az univerzum – de csak azért, hogy valami teljesen újat, valami sokkal jobbat építhessen a helyére.

Melyik csillagjegy élete változik meg gyökeresen?

A fojtogató kozmikus feszültség végre feloldódik, ugyanis az Uránusz jegyet vált, és átlép az Ikrekbe. Ezzel a lépéssel a Bika csillagjegy hivatalosan is maga mögött hagyja az elmúlt évtized legkimerítőbb, legfájdalmasabb időszakát. Igen, ha a Bika jegyében születtél, te vagy az, aki túlélte a vihart! Idén tavasztól kezdve a csillagok elárasztanak mindazzal a jóval, amit az elmúlt hét évben megvontak tőled. A mindennapjaidba végre visszatér a várva várt harmónia és kiszámíthatóság.