Vége a hét éves átoknak: az egyik csillagjegy végre lezárja élete legnehezebb időszakát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 17:30
Egy olyan hatalmas asztrológiai korszakváltás küszöbén állunk, amely mindent fenekestül felforgat. A horoszkóp szerint vége egy hét éves átoknak, az egyik csillagjegy végre lezárja élete legnehezebb időszakát. Vajon te vagy a kiválasztott, akire mostantól bőség vár?
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Az Uránusz bolygó 2018 óta tartó, káoszt hozó időszaka után végre elhagyja a Bika jegyét, és belép az Ikrekbe.
  • A Bika csillagjegy szülöttei számára ezzel véget ér az elmúlt hét év legküzdelmesebb fejezete.
  • Az asztrológusok szerint a jegyváltás váratlan anyagi bőséget, munkahelyi elismerést és érzelmi megkönnyebbülést hoz a Bikáknak.

Az elmúlt hét évben sokan érezhették úgy, mintha egy véget nem érő, sötét alagútban bolyonganának, ahol a fény csak távoli illúziónak tűnik. Volt egy csillagjegy, amelynek szülötteit a sors különösen kemény próbára tette. A magánéleti válságok és a hirtelen munkahelyi hullámvölgyek keltette belső feszültség szinte a csontjaikig hatolt. A horoszkóp szerint azonban a kozmikus óra végre éjfélt ütött, és a legkínzóbb fejezet egyszer s mindenkorra lezárult – legálabbis ennek a csillajegynek az életében.

Kiderült, a horoszkóp szerint kinek hoz megkönnyebbülést az elkövetkező időszak
Mit jósol a horoszkóp? Ezért hozott hét év nehézséget az Uránusz

A háttérben meghúzódó asztrológiai okok egészen 2018-ig nyúlnak vissza. Ebben az évben lépett be ugyanis a kiszámíthatatlan, hirtelen változásokat és káoszt hozó Uránusz egy olyan zodiákusba, amely ki nem állhatja a bizonytalanságot. Amikor a radikális reformok bolygója egy alapvetően stabilitásra törekvő jegyben vendégeskedik, az felér egy folyamatos kozmikus földrengéssel. Az érintett jegy szülötteinek az elmúlt hét esztendőben szinte minden alapvető biztonságérzetét lerombolta az univerzum – de csak azért, hogy valami teljesen újat, valami sokkal jobbat építhessen a helyére.

Melyik csillagjegy élete változik meg gyökeresen?

A fojtogató kozmikus feszültség végre feloldódik, ugyanis az Uránusz jegyet vált, és átlép az Ikrekbe. Ezzel a lépéssel a Bika csillagjegy hivatalosan is maga mögött hagyja az elmúlt évtized legkimerítőbb, legfájdalmasabb időszakát. Igen, ha a Bika jegyében születtél, te vagy az, aki túlélte a vihart! Idén tavasztól kezdve a csillagok elárasztanak mindazzal a jóval, amit az elmúlt hét évben megvontak tőled. A mindennapjaidba végre visszatér a várva várt harmónia és kiszámíthatóság.

Így alakul a Bika horoszkópja

Az asztrológusok szerint a Bikák élete 180 fokos fordulatot vesz. Ahol eddig zárt ajtókat találtál, ott most vörös szőnyeget gördít eléd az univerzum. A horoszkóp szerint a következő területeken robban be a pozitív változás.

Váratlan anyagi bőség

Mivel az Uránusz az Ikrek levegős, intellektuális jegyébe költözik, a pénz elképesztő sebességgel és olyan alternatív csatornákon keresztül áramlik majd hozzád, amilyenekre korábban nem is gondoltál volna.

Munkahelyi sikerek

A feletteseid és a környezeted végre elismerik a tehetséged, a kemény munka gyümölcse beérik.

Megkönnyebbülés a kapcsolatokban

A viharos érzelmi drámák helyét átveszi a békés, támogató háttér.

Milyen ásványok segíthetnek a Bikának?

Ha szeretnéd zökkenőmentessé tenni ezt a hatalmas spirituális átmenetet, érdemes a természet erejét is segítségül hívnod. Az asztrológusok szerint a földelő és bőséget vonzó ásványok csodákra képesek ebben az időszakban. A citrin segít abban, hogy a rád váró anyagi bőséget és új lehetőségeket be tudd fogadni az életedbe. A füstkvarc vagy a jáspis pedig tökéletes társad lesz abban, hogy a hirtelen jött pörgés közepette is megőrizd a belső békéd, és stabilan állj a lábadon. Viseld ezeket a köveket ékszerként, vagy meditálj velük, hogy maximálisan kihasználhasd az erenergiáikat!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
