Vége a hét éves átoknak: az egyik csillagjegy végre lezárja élete legnehezebb időszakát

Az elmúlt hét évben sokan érezhették úgy, mintha egy véget nem érő, sötét alagútban bolyonganának, ahol a fény csak távoli illúziónak tűnik. Volt egy csillagjegy, amelynek szülötteit a sors különösen kemény próbára tette. A magánéleti válságok és a hirtelen munkahelyi hullámvölgyek keltette belső feszültség szinte a csontjaikig hatolt. A horoszkóp szerint azonban a kozmikus óra végre éjfélt ütött, és a legkínzóbb fejezet egyszer s mindenkorra lezárult – legálabbis ennek a csillajegynek az életében.
A háttérben meghúzódó asztrológiai okok egészen 2018-ig nyúlnak vissza. Ebben az évben lépett be ugyanis a kiszámíthatatlan, hirtelen változásokat és káoszt hozó Uránusz egy olyan zodiákusba, amely ki nem állhatja a bizonytalanságot. Amikor a radikális reformok bolygója egy alapvetően stabilitásra törekvő jegyben vendégeskedik, az felér egy folyamatos kozmikus földrengéssel. Az érintett jegy szülötteinek az elmúlt hét esztendőben szinte minden alapvető biztonságérzetét lerombolta az univerzum – de csak azért, hogy valami teljesen újat, valami sokkal jobbat építhessen a helyére.
A fojtogató kozmikus feszültség végre feloldódik, ugyanis az Uránusz jegyet vált, és átlép az Ikrekbe. Ezzel a lépéssel a Bika csillagjegy hivatalosan is maga mögött hagyja az elmúlt évtized legkimerítőbb, legfájdalmasabb időszakát. Igen, ha a Bika jegyében születtél, te vagy az, aki túlélte a vihart! Idén tavasztól kezdve a csillagok elárasztanak mindazzal a jóval, amit az elmúlt hét évben megvontak tőled. A mindennapjaidba végre visszatér a várva várt harmónia és kiszámíthatóság.
Az asztrológusok szerint a Bikák élete 180 fokos fordulatot vesz. Ahol eddig zárt ajtókat találtál, ott most vörös szőnyeget gördít eléd az univerzum. A horoszkóp szerint a következő területeken robban be a pozitív változás.
Mivel az Uránusz az Ikrek levegős, intellektuális jegyébe költözik, a pénz elképesztő sebességgel és olyan alternatív csatornákon keresztül áramlik majd hozzád, amilyenekre korábban nem is gondoltál volna.
A feletteseid és a környezeted végre elismerik a tehetséged, a kemény munka gyümölcse beérik.
A viharos érzelmi drámák helyét átveszi a békés, támogató háttér.
Ha szeretnéd zökkenőmentessé tenni ezt a hatalmas spirituális átmenetet, érdemes a természet erejét is segítségül hívnod. Az asztrológusok szerint a földelő és bőséget vonzó ásványok csodákra képesek ebben az időszakban. A citrin segít abban, hogy a rád váró anyagi bőséget és új lehetőségeket be tudd fogadni az életedbe. A füstkvarc vagy a jáspis pedig tökéletes társad lesz abban, hogy a hirtelen jött pörgés közepette is megőrizd a belső békéd, és stabilan állj a lábadon. Viseld ezeket a köveket ékszerként, vagy meditálj velük, hogy maximálisan kihasználhasd az erenergiáikat!
