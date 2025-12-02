Terhes a Vámpírnaplók sztárja

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 16:50
Csak úgy záporoznak a terhes celebhírek. Újabb színésznő fedte fel a titkot. Gyermeket vár Kat Graham.

Kat Graham kisbabát vár – közölte a PEOPLE. A Vámpírnaplók sztárja bejelentette, hogy első gyermekét várja férjével, Bryant Wooddal. Graham december 1-jén, hétfőn egy sor bájos fotóval osztotta meg a nagy hírt, hogy anya lesz.

Egymás után érkeznek a terhes "celebmami" hírek:

Babánk lesz

írta bejegyzésében.

A képsorozat fekete-fehér polaroid képkockákból áll, amik egymás mellé téve cuki hangulatot teremtenek.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy a pár nemrég megtartotta második esküvői szertartásukat, miután 2023 októberében Los Angelesben titokban már összeházasodtak. Többéves barátság után kötötték össze az életüket.

A rajongók azonnal ellepték a kommentszekciót. Több híresség is megjelent, akik nagy örömmel fogadták a hírt, köztük Paris Hilton is, aki ezt írta:

Gratulálok, barátnőm! Annyira örülök nektek!

 

 

