Terhes a Vámpírnaplók sztárja

Kat Graham kisbabát vár – közölte a PEOPLE. A Vámpírnaplók sztárja bejelentette, hogy első gyermekét várja férjével, Bryant Wooddal. Graham december 1-jén, hétfőn egy sor bájos fotóval osztotta meg a nagy hírt, hogy anya lesz.
Egymás után érkeznek a terhes "celebmami" hírek:
A Vámpírnaplók 36 éves sztárja december 1-jén jelentette be, hogy gyermeket vár férjével, Bryant Wooddal.
Babánk lesz
– írta bejegyzésében.
A képsorozat fekete-fehér polaroid képkockákból áll, amik egymás mellé téve cuki hangulatot teremtenek.
A bejelentés azt követően érkezett, hogy a pár nemrég megtartotta második esküvői szertartásukat, miután 2023 októberében Los Angelesben titokban már összeházasodtak. Többéves barátság után kötötték össze az életüket.
A rajongók azonnal ellepték a kommentszekciót. Több híresség is megjelent, akik nagy örömmel fogadták a hírt, köztük Paris Hilton is, aki ezt írta:
Gratulálok, barátnőm! Annyira örülök nektek!
