Terhes a Vámpírnaplók sztárja

Kat Graham kisbabát vár – közölte a PEOPLE. A Vámpírnaplók sztárja bejelentette, hogy első gyermekét várja férjével, Bryant Wooddal. Graham december 1-jén, hétfőn egy sor bájos fotóval osztotta meg a nagy hírt, hogy anya lesz.

Kat Graham cuki posztban mutatta meg, hogy kisbabát vár

Fotó: NurPhoto via AFP

Egymás után érkeznek a terhes "celebmami" hírek: A hollywoodi sztár, Sienna Miller a londoni Fashion Awardson fedte fel, hogy harmadik gyermekét várja.

a londoni fedte fel, hogy harmadik gyermekét várja. Ellie Goulding énekesnő szintén ugyanitt mutatta meg kerekedő babapocakját.

A Vámpírnaplók 36 éves sztárja december 1-jén jelentette be, hogy gyermeket vár férjével, Bryant Wooddal.

Babánk lesz

– írta bejegyzésében.

A képsorozat fekete-fehér polaroid képkockákból áll, amik egymás mellé téve cuki hangulatot teremtenek.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy a pár nemrég megtartotta második esküvői szertartásukat, miután 2023 októberében Los Angelesben titokban már összeházasodtak. Többéves barátság után kötötték össze az életüket.

A rajongók azonnal ellepték a kommentszekciót. Több híresség is megjelent, akik nagy örömmel fogadták a hírt, köztük Paris Hilton is, aki ezt írta: