Tragikus hír jött: elhunyt a népszerű lemezlovas

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 17:26
A DJ 55 éves volt. Rengetegen gyászolják a lemezlovast.

Gyászol a zenei világ: elhunyt Philipp Jung, a M.A.N.D.Y duó egyik alapítója és a Get Physical Music meghatározó alakja. A lemezlovas 55 éves volt.

A DJ halálhírét egy közeli forrás erősítette meg. Az egyelőre nem ismert, hogy a Philipp Jung halálát mi okozta. A lemezlovas a kilencvenes években kezdte zenei pályafutását, kezdetben több ismert kiadónál dolgozott A&R pozícióban, vagyis új előadók felkutatásával és zenei projektek kreatív irányításával foglalkozott. 2002-ben Berlinbe költözött, hogy teljes mértékben a saját kreatív elképzeléseire koncentrálhasson. Nem sokkal később Patrick Bodmerrel, DJ T.-vel és Booka Shadedel közösen megalapították a Get Physical Musicot.

A kiadó hamar a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik meghatározó szereplőjévé vált. A Get Physical 2005-ben elnyerte a DJ Magazine „Label of the Year” díját. Jung emellett a testvérkiadóként működő Kindisch kreatív munkájában is aktív szerepet vállalt, amely mélyebb, hipnotikusabb elektronikus zenékre épített.

Előadóként Philipp Jung leginkább a M.A.N.D.Y formáció tagjaként vált világszerte ismertté Patrick Bodmer oldalán. Együtt határozták meg a 2000-es évek közepének elektronikus zenei színterét olyan hatalmas, műfajokon átívelő klubhimnuszai, mint a „Tonite” és a Booka Shade-del közös legendás együttműködésük, a „Body Language” - írja a djmag.com.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
