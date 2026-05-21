Tragikus hír jött: elhunyt a népszerű lemezlovas

Gyászol a zenei világ: elhunyt Philipp Jung, a M.A.N.D.Y duó egyik alapítója és a Get Physical Music meghatározó alakja. A lemezlovas 55 éves volt.

Elhunyt a népszerű lemezlovas Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A DJ halálhírét egy közeli forrás erősítette meg. Az egyelőre nem ismert, hogy a Philipp Jung halálát mi okozta. A lemezlovas a kilencvenes években kezdte zenei pályafutását, kezdetben több ismert kiadónál dolgozott A&R pozícióban, vagyis új előadók felkutatásával és zenei projektek kreatív irányításával foglalkozott. 2002-ben Berlinbe költözött, hogy teljes mértékben a saját kreatív elképzeléseire koncentrálhasson. Nem sokkal később Patrick Bodmerrel, DJ T.-vel és Booka Shadedel közösen megalapították a Get Physical Musicot.

A kiadó hamar a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik meghatározó szereplőjévé vált. A Get Physical 2005-ben elnyerte a DJ Magazine „Label of the Year” díját. Jung emellett a testvérkiadóként működő Kindisch kreatív munkájában is aktív szerepet vállalt, amely mélyebb, hipnotikusabb elektronikus zenékre épített.

Előadóként Philipp Jung leginkább a M.A.N.D.Y formáció tagjaként vált világszerte ismertté Patrick Bodmer oldalán. Együtt határozták meg a 2000-es évek közepének elektronikus zenei színterét olyan hatalmas, műfajokon átívelő klubhimnuszai, mint a „Tonite” és a Booka Shade-del közös legendás együttműködésük, a „Body Language” - írja a djmag.com.