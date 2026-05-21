Dráma: a postán esett össze az idős hölgy - részletek

Hősies helytállás mentett életet Újfehértón - számolt róla a Szívügyem az életed elnevezésű Facebook-oldal. Mint írták, minden előzetes jel nélkül esett össze egy 70 év körüli hölgy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértó postahivatalában a napokban.

Hősies helytállás mentett életet Újfehértón, a postán lett rosszul egy idős hölgy Fotó: OMSZ

A postán esett össze az idős hölgy

A drámai pillanatokat a posta egyik munkatársa azonnal észlelte, habozás nélkül a beteg segítségére sietett és tárcsázta a 112-t. A telefon másik végén mentésirányító bajtársunk villámgyorsan felismerte a súlyos helyzetet. Miután kiderült, hogy a hölgy már nem lélegzik, a bejelentőt azonnal instruálni kezdte az életmentő mellkasi nyomások megkezdésére, miközben egyszerre riasztotta az újfehértói mentőegységet és a nyíregyházi rohamkocsit is.

A perceken belül helyszínre érkező mentők átvették az újraélesztést a bátor postai dolgozótól. Bajtársaink azonnal megkezdték az emelt szintű ellátást, használták a defibrillátort, melyre két alkalommal is szükség volt, miközben folyamatos mellkasi kompressziót és légútbiztosítást végeztek. Az összehangolt és példaértékű csapatmunkának köszönhetően néhány perc múlva visszatért a nő keringése. Időközben a rohamkocsi is megérkezett, bajtársaink emelt szintű légútbiztosítást követően, lélegeztetve, stabil állapotban szállították intenzív osztályra a beteget. Elismerés a lélekjelenléttel cselekvő postai dolgozónak, a kiváló mentésirányításnak és az életmentésben résztvevő bajtársainknak!

- olvasható Szívügyem az életed Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.