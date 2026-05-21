Brad Pitt visszatér! Premierdátumot kapott a Volt egyszer egy Hollywood folytatása

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 17:15
Már nem kell sokat aludni hozzá, de azért tűkön ülve várjuk már. Brad Pitt filmje korlátozott ideig látható majd a mozikban, szóval érdemes feljegyezni a dátumot!
Bodnár Dániel
Quentin Tarantino 2019-ben mutatta be a Volt egyszer egy… Hollywood című, az álomgyárról készült meséjét Leonardo DiCaprio és Brad Pitt főszereplésével. Bár ebben az alkotásban főleg DiCaprio karakterén volt a hangsúly, a nézők és a rendező maga is hozzánőtt a Brad Pitt által megformált sztoikus kaszkadőr, Cliff Booth karakteréhez. Olyannyira, hogy a Netflix gondozásában egy külön történet is készül az ő főszereplésével, melyet a hamarosan moziban is láthatunk!

Brad Pitt F1 filmje tavaly a színész legtöbb bevételt hozó alkotása lett, de Oscar-díjat Cliff Booth megformálásáért kapott (Fotó: Columbia Pictures)

Brad Pitt ősszel felrobbantja a mozikat

A The Adventures of Cliff Booth egy kánonszerű folytatása lesz a Quentin Tarantino-filmeknek, jóllehet ezt nem ő rendezi, hanem a Hetedik, a Harcosok klubja, A közösségi háló és a Holtodiglan című zseniális alkotásokat jegyző David Fincher. A filmbe az első betekintést a SuperBowl 2026-os eseményén lengették be és azóta is libabőrözünk a hangulattól és zenétől. Meggyőződésünk, hogy ez lesz az első Tarantino film, amit nem a mester maga rendezett, csak producerként van jelen – bár egyes bennfentes források szerint eléggé benne van az ő keze is ebben a projektben.

A rajongóknak már tényleg nem kell sokat várniuk a folytatásra. A Netflix közleménye szerint ősszel pattanhatunk Brad Pitt mellé az anyósülésre ebben az új kalandban:

A The Adventures of Cliff Booth november 24-én érkezik az IMAX mozikba globálisan. A film a hálaadási időszakban, nagyjából két hétig lesz elérhető nagyvásznon.

Ez az a fajta kaland, ami a mozikban biztos, hogy nagyot fog szólni, ám a Netflixnek nem célja mozikban futtatni a filmet. A két hétig tartó különleges esemény után az alkotás lekerül a mozik kínálatából és csak Netflixen lesz elérhető. Ez egy viszonylag bevett módszere a streaming platformnak, még akkor is, ha a közösségi igények indokolttá teszik a mozis formátumot. Például tavaly a KPop Demon Hunters (K-Pop Démonvadászok) csupán napokra került a mozik kínálatába és még így is sikerült közel 20 millió dollárt begyűjtenie. Minden bizonnyal a Netflix anyagi okokból tartja az előfizetés alapú felületén a saját gyártású tartalmait.

Egy szó mint száz, a The Adventures of Cliff Booth jön, Brad Pitt, Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II és Peter Weller főszereplésével és várhatóan iszonyú menő lesz, szóval erre érdemes lesz IMAX-ben befizetni.

 

 

