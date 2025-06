Óriási a boldogság: megházasodott a Vámpírnaplók sztárja

Vámpírnaplók rajongók figyelem! Tyler Lockwood többé nem szabad préda, ráadásul annyira nem, hogy gyűrűvel pecsételte meg, hogy örök hűséget fogad szíve választottjának, Bregje Heinennek.

A Vámpírnaplók sztárja menősült

Michael Trevino, aki a vámpíros sorozatban Tyler Lockwoodot alakította, a hétvégén vette feleségül szerelmét, a holland származású modellt és ex-Victoris's Secret angyalt, Bregje Heinent. Az álomesküvőre a festői kaliforniai Lake Como partján tartották, igazán varázslatos tájon. Egyes sztárokkal ellenben, a pár szűk ceremónia keretein belül kelt egybe, a vendégsereget mindössze a család és a közeli barátok tették ki. Bregje klasszikus, letisztult esküvői ruhában mondta ki az igent, mindenki kedvenc hirbidjének, Michael Trevino pedig szintén egyszerű öltönyben és csokornyakkendővel jelent meg.

Az esküvőhöz hasonlóan a kapcsolatukat is sokáig sikerült a reflektorfényein kívül tartaniuk, mikor 2020-ban összejöttek, annak ellenére, hogy mindkét fél nagyon ismert személyiség.

Michael Trevino a Vámpírnaplók után a Roswell, New Mexico című sorozatban tűnt fel, de a rajongók számára örökre Tyler marad – aki most már nemcsak a sorozatban, hanem az életben is megtalálta az igazit - írja a Life.hu.

A Vámpírnaplók egy olyan sorozat, amiről a sorozat fináléja óta is folyvást beszélnek, az effajta hírek pedig emlékeztetnek kedvenc tévéműsorunkra, amit bármikor szívesen újranéznénk.