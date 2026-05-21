Halálos baleset történt a magyar főúton: egy motoros életét vesztette

Megrázó tragédia történt: egy motorkerékpáros halálos közúti balesetet szenvedett a 83-as számú főút 55-ös kilométerszelvényében, Tét magasságában.

Halálos baleset történt a 83-as főúton

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrök a baleset helyszínén, a 83-as főút külső forgalmi sávját lezárták, a forgalom félpályán halad. A helyszíni szemle befejezését követően, a forgalmat teljes egészében megnyitják a közlekedők részére. Vezessen óvatosan, figyelje a forgalmat és a közúti jelzéseket, illetve a rendőri forgalomirányítást - írja a police.hu.