Halálos baleset történt a magyar főúton: egy motoros életét vesztette

Megrázó tragédia történt: egy motorkerékpáros halálos közúti balesetet szenvedett a 83-as számú főút 55-ös kilométerszelvényében, Tét magasságában.
A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrök a baleset helyszínén, a 83-as főút külső forgalmi sávját lezárták, a forgalom félpályán halad. A helyszíni szemle befejezését követően, a forgalmat teljes egészében megnyitják a közlekedők részére. Vezessen óvatosan, figyelje a forgalmat és a közúti jelzéseket, illetve a rendőri forgalomirányítást - írja a police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.