Összetört a színésznő: Így tudta feldolgozni élete tragédiáját Sandra Bullock

Néhány évvel ezelőtt Sandra Bullock élete gyökeresen megváltozott. A színésznő párja, Bryan Randall fiatalon, 57 éves korában vesztette el a harcát az ALS ellen. Az Átkozott Boszorkák Sally Owensének három évébe telt, hogy feldolgozza szerelme elvesztését.

(Fotó: FAFL GEVA/Northfoto)

2026-ban azonban Sandra Bullock visszatér a képernyőre, Átkozott Boszorkák 2 című filmje szeptembertől lesz látható a mozikban.

Sandra Bullock így tudta feldolgozni élete tragédiáját

Sandra Bullock élete fenekestül felfordult, amikor 2023 augusztusában párja 57 éves korában elhunyt. Bryan Randall három éven át titokban küzdött az ALS nevű súlyos betegséggel. A tragédia után a színésznő tudatos döntést hozott: teljesen háttérbe vonult, és minden idejét a családjának szentelte. Két örökbefogadott gyermeke, Louis és Laila jelentették számára a legfontosabb támaszt ebben az időszakban. Egy hozzá közel álló forrás szerint a színésznő sok időt töltött a gyógyulással.

Azok után, hogy min ment keresztül Bryan mellett, szüksége volt időre, hogy magával törődjön. Sok időt töltött a gyógyulással, a gyerekeivel és otthon. Meg kellett győződnie arról, hogy ő és a gyerekei a lehető legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy visszatérhessen a munkába.

Ehhez a gyógyuláshoz pedig hatalmas segítséget nyújtottak számára a közeli barátai.

Van egy szűk körű, nagyon hűséges baráti társasága a szakmában, akik mindenben mellette álltak. Ez a fajta támogatás nagyon sokat jelentett számára.

Sandra Bullock az Átkozott boszorkák Sally Owens-eként tér vissza a filmvászonra

Sandra Bullock és Bryan Randall kapcsolata

Sandra Bullock és Bryan Randall 2015-ben ismerkedtek meg, és szinte azonnal egymásra találtak. Kapcsolatukat tudatosan távol tartották a reflektorfénytől, ritkán jelentek meg együtt nyilvános eseményeken. És bár sosem házasodtak össze, a színésznő többször is úgy nyilatkozott, hogy a férfi „élete szerelme”. Bryan Randall halála pedig teljesen összetörte őt, szerelme elvesztése után gyászba burkolózott.