Ez a bájos színésznő lehet Nicole Kidman legújabb lánya

Joey King is csatlakozott az Átkozott boszorkák folytatásának stábjához. A Nicole Kidman és az ALS-ben elhunyt szerelme halála után 3 évvel visszatérő Sandra Bullock főszereplésével készülő film forgatása hamarosan megkezdődik. Kingnek nem ismertlen az egyik Oscar-díjas díva, az 57 éves Kidman ugyanis már játszotta az édesanyját a tavalyi nyár egyik slágerfilmjében.

Nicole Kidman és Joey King már készítettek egy sikerfilmet együtt (Fotó: Faye Sadou)

Nicole Kidman új lánya

Joey King és Nicole Kidman tavaly nyáron, A családi affér című filmben alakított anya-lánya párost, ahol a kibírhatatlan színészt játszó Zac Efron összeszűri a levet az asszisztense (King) író édesanyjával (Kidman), ami jócskán összekuszálja a családi és kollegiális kapcsolatokat. A Netflix sikerfilmje forgatásán King és Kidman tényleg olyanok lettek, mint egy anya-lánya páros, ezért is volt egyértemű, hogy csatlakozik az 57 éves színésznő 1998-as sikerfilmjének folytatásához. A pletykák szerint ismét a lányát, vagy legalábbis valamilyen rokonát játszhatja Joey a dívának, a karakterének a nevét még nem jelentették be.

1998-ban hatalmas siker volt az Átkozott boszorkák (Fotó: Entertainment Pictures)

Sandra Bullock visszatér Nicole Kidman mellett

Nem is egy, hanem rögtön két filmet is forgat a következő egy évben Sandra Bullock, ráadásul két olyan kollégával, akikkel különösen jó baráti viszonyt ápol a színésznő a kilencvenes évek óta, amikor közösen érték el első sikereiket. Mielőtt Bullock leforgatná a John Wickként öldöklő Keanu Reeves társaságában legújabb akció-vígjátékát a James Bondra is lecsapó Amazonnál, előtte az Átkozott boszorkák című film folytatása készülhet el, amiben Nicole Kidmannel alakítottak egy boszorkányos testvérpárt. A 2026 szeptemberében érkező folytatásban egy többgenerációs boszorkánycsalád történetét láthatjuk, akiket évszázadok óta szerelem nélküliségre kárhoztattak, ám a főszereplő testvérpár megpróbálja megtörni a varázslatot úgy, hogy szembenéz a családjukat sújtó sötét titkokkal és komoly áldozatokat hoznak egymásért. Bullock és Kidman producerként is viszi a projektet, amit Susanne Bier rendez, akivel már mindketten dolgoztak: Kidman a Tudhattad volna című filmeben és A tökéletes pár című sorozatban vezényelte az ausztrál dívát, míg Bullock a Netflix egyik legnagyobb filmes sikerében, a Madarak a dobozban című filmben állt a 65 éves dán direktornő kamerái elé.