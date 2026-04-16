Sandra Bullock berobbant az Instagramra: percek alatt milliós követőtábora lett

A 61 éves színésznőnél végre megtört a jég és regisztrált a közösségi média egyik legnagyobb platformjára. Sandra Bullock Instagram belépőjével percek alatt rekordot döntött és rajongók milliói kezdték el követni az oldalát.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Sandra Bullock berobbant az Instagramra

Sandra Bullock hosszú ideig tudatosan tartotta távol magát a közösségi médiától. Az Oscar-díjas színésznő korábban többször is jelezte, hogy nem érzi magát komfortosan az ilyen platformokon, sőt, aggályai is voltak az online jelenléttel kapcsolatban. Éppen ezért okozott hatalmas meglepetést, amikor 2026 áprilisában mégis regisztrált a közösségi média egyik legnagyobb platformjára. A lépés nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is váratlanul érte, hiszen a színésznő eddig következetesen kerülte az online jelenlétet. Sandra Bullock Instagram oldala percek alatt milliós követőtáborra tett szert.

Sandra Bullock új filmje

Az időzítés azonban nem véletlen: a színésznő hamarosan visszatér egyik legismertebb szerepéhez az Átkozott Boszorkák Sally Owens-éhez. Az 1998-as film második részében Nicole Kidman-nel együtt tér vissza, és a folytatás 2026 szeptemberétől lesz látható a mozikban. A színésznő első bejegyzése is ehhez köthető: a videóban egy turmixgép 'varázsütésre' indul el, ami utalás az Átkozott Boszorkák ikonikus 'éjféli margarita' jelenetére, amelyet a rajongók szinte azonnal felismertek. A bejegyzés pedig rekord időn belül elképesztő mennyiségű embert vonzott. A színésznő posztját kevesebb, mint egy nap alatt kommentek ezrei árasztották el, és az oldalán több, mint 4 milliós követőtáborra tett szert. Rövid időn belül pedig más sztárok is üdvözölték az új felhasználó, Sandra Bullock Instagram oldalát.

Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Sztárok üdvözölték Sandra Bullock Instagram oldalát

Az Oscar-díjas színésznő közösségi oldalas debütálását több híres barátja is megünnepelte. Többek között Jennifer Aniston is, aki humorosan utalt arra, hogy a közösségi média világa egyszerre szórakoztató és kimerítő. Szintén kommentelt Nicole Kidman is, aki az Átkozott Boszorkák 2 című filmben Sandra Bullock oldalán tűnik majd fel. De Reese Witherspoon is kimutatta rajongását egy komment erejéig, amelyben azt írta, hogy:

Az Instagram jobb lett veled.

A színésznő végül nem állt meg egyetlen posztnál. Már az első napokban aktívan reagált mások tartalmaira, régi ismerősökkel lépett kapcsolatba, és láthatóan gyorsan beilleszkedett az online térbe.