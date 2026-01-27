Óriási a baj! Sandra Bullock partnere kórházba került: most is az életéért küzdenek

Quinton Aaron, aki Sandra Bullock-kal játszott együtt A szív bajnokai című filmben, súlyos balesetet szenvedett saját otthonában. A 41 éves színészt kórházba szállították és jelenleg is küzdenek az életéért.

Sandra Bullock és Quinton Aaron A szív bajnokai című filmben szerepeltek együtt 2009-ben (Fotó: g90 / Northfoto)

Sandra Bullock filmbéli partnere súlyos balesetet szenvedett

Quinton Aaron, aki A szív bajnokai című filmben Sandra Bullock oldalán vált világszerte ismertté, saját otthonában szenvedett balesetet. A beszámolók szerint a 41 éves színész éppen felfelé ment a lépcsőn, amikor elveszítette az egyensúlyát és leesett. Az esetet követően mentőt hívtak hozzá, és azonnal egy atlantai kórházba szállították. Az orvosi vizsgálatok során megállapították, hogy a színész állapota indokolta a kórházi megfigyelést. A kezelőorvosok azóta is folyamatosan ellenőrzik egészségi állapotát. A rendelkezésre álló információk szerint az esés pontos kiváltó oka egyelőre nem ismert, az ügyben további vizsgálatok zajlanak.

Quinton Aaron családja adománygyűjtést szervezett, hogy ki tudják fizetni a kórházi számlákat (Fotó: MPNC / Northfoto)

Súlyos fertőzés

A kórházi kezelés során az orvosok súlyos fertőzést diagnosztizáltak Sandra Bullock színésztársánál. A nyilvánosságra került információk szerint az állapotát vérmérgezés is súlyosbítja, amely intenzív és folyamatos orvosi beavatkozást igényel. Quinton Aaron menedzsere, Katrina Fristoe azonban elmondta, hogy a színész 'kiváló orvosi ellátásban részesül' és családja mellett van, továbbá hozzátette, hogy:

A család mélyen értékeli a rajongók és a média támogatását, de tisztelettel kéri, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket.

A család egy adománygyűjtést is szervezett annak érdekében, hogy ki tudják fizetni a kórházi számlákat, ám a szombaton létrehozott GoFundMe-fiók vasárnap estig 14 adományból alig több, mint 450 dollárt gyűjtött össze a 10000 dolláros célból.

Quinton Aaron fogyása

Quinton Aaron egészségi állapota az elmúlt években többször is kihívások elé állította a színészt. Legutoljára 2025 márciusában került kórházba mert vért köhögött és lázzal küzdött. Akkor végül sikeresen kikezelték, ám azt követően kénytelen volt életmódváltásba kezdeni, aminek eredményeképp brutálisan lefogyott. Sandra Bullock színészpartnere rövid időn belül több, mint 90 kilótól szabadult meg, amit büszkén mutogatott Instagram oldalán is.