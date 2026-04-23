Katasztrófa a Michael Jackson-film: már saját szereplői mentegetik a botrányos életrajzi mozit

A mai napon debütál a pop királyának életét feldolgozó Michael Jackson-film, azaz a Michael a mozikban, mely rögtön a startnál komoly hátránnyal indul: az életrajzi alkotást ugyanis a kritikusok már most ízekre szedték, amiért az nem teljes mértékben felel meg a valóságnak, pontosabban fogalmazva: a Michael Jacksont ért zaklatási és gyermekbántalmazási vádakat az alkotók abszolút kihagyták a kész változatból.

A Michael Jackson-film 2026 nagy durranása is lehetett volna, ám finoman szólva sem sikerült hibátlanra (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A saját szereplőinek kell megvédeni a Michael Jackson-filmet

A popsztár életének kellemetlen pillanatait ignoráló biográfiával kapcsolatban ezúttal az Eufória 3. évadában több más színésszel ellentétben felbukkanó Colman Domingo szólalt meg, aki a Today című reggeli beszélgetős műsorban reagált a Michaelt ért kemény kritikákra:

A film a ’60-as évektől 1988-ig játszódik, így nem tér ki az első, ha jól emlékszem, 2005-ös vádakra. Alapvetően Michael kialakulására koncentrálunk. Ez egy bensőséges portré arról, hogy ki is Michael valójában. De persze megvan a lehetősége annak is, hogy készüljön egy második rész, ami már az ezután történt dolgokkal foglalkozhat

– vette védelmébe a filmet Domingo.

Colman Domingo Michael Jackson édesapját, Joseph Jacksont játssza a filmben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Michael Jackson zaklatási botránya először 1993-ban robbant ki, amikor egy 13 éves fiú, Jordan Chandler családja szexuális visszaéléssel vádolta meg. Az ügy végül peren kívüli megegyezéssel zárult, anélkül hogy az énekes bűnösségét kimondták volna.

Ahogy arra Domingo is visszaemlékezett, 2005-ben egy újabb ügy miatt állt Jackson bíróság elé, ám a hosszan tartó tárgyalás végén minden vádpont alól felmentették. Halála után, különösen a Leaving Neverland című 2019-es dokumentumfilm hatására ismét felerősödtek a vádak, amelyek a mai napig megosztják a közvéleményt.

Michael Jackson gyermeki énjét, és a Pán Péter-féle Sohaország jelentőségét viszont kellőképpen körüljárja a film (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ez hiányzott a Michaelből

Az eredeti tervek szerint a Michael közel sem lett volna ennyire semleges a zaklatási üggyel kapcsolatban. A direktor, Antoine Fuqua le is forgatott több olyan jelenetet, ami erre vonatkozott: az egyik szekvenciában például nyomozók forgatták volna fel Jackson otthonát, de az első pedofilbotrányt kirobbantó Jordan Chandler is felbukkant volna a cselekmény egy pontján, ám az ő jelenteit ki kellett vágni, mert a férfi nem egyezett bele, hogy szerepeljen a filmben.