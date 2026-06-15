"54 másodperc alatt meghalt" - felfoghatatlan szerencsétlenség okozta az édesapa halálát

54 másodperc. Mindössze ennyi idő kellett a természet erejének ahhoz, hogy három erős hullámmal elragadja a 69 éves Gareth Jones életét, aki épp kutyát sétáltatott a tengernél. Erről a gyászoló család mesélt kiemelve: Gareth a házikedvencet próbálta megmenteni, aki a vízbe rohant, amikor hirtelen mindent elsöprő erejű hullámok jöttek. Halála óta fia, Robbie a vízbiztonság egyik szószólójává vált, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre.

Kevesebb mint egy perc kellett a férfi halálához Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nem akarom, hogy más családoknak is át kelljen élniük ezt a gyászt. Nemcsak a veszteséget kell feldolgozni, hanem azt is, ahogyan történt. Még most sem tudom elhinni, hogy ez megtörtént az apámmal. Azzal már megbékéltem, hogy nem fog többé besétálni az ajtón, de az, ahogyan meghalt, még mindig nem hagy nyugodni. Hogy hogyan történhetett meg, és milyen gyorsan

- közölte a most 30 éves férfi, aki a partrendőrség biztonsági kamera felvételeinek megnézése után tudta meg, mi is történt pontosan.

Láttam, ahogy az apám és a kutya megfullad. Ez az én döntésem volt. Szükségem volt rá.

Kevesebb mint egy perc kellett az apa halálához

Robbie elmesélte, hogy apja 2021 januárjában, a koronavírus-járvány miatti lezárások idején sétált a tengerparton Connie-val. Egy teniszlabdát és egy labdadobót vitt magával.

Minden rosszul sült el, ami csak rosszul sülhetett el. Ez volt az első labda, amit eldobott. Néhány rossz pattanás vagy a szél miatt a labda a vízbe került. Nem szándékosan dobta oda, de ott kötött ki. Connie azonnal utána rohant, de esélye sem volt. Ahogy bement a vízbe, eltűnt. Csak egy bolyhos kis alakot láttál, aztán többé semmit. Nem is a víz volt a legnagyobb probléma, hanem a kavicsos part hirtelen mélyülése, egy "vak" mélyedés, ahol a víz körülbelül két métert zuhan hírtelen. Apa is nyílván azt hitte, hogy egyszerűen kihúzza a kutyát a vízből, de nem tudta, milyen mély ott a tenger. Látható a felvételeken, hogy rögtön rájött, amint bement, hogy nem fog sikerülni. Szinte azonnal megfordult, és kétségbeesetten próbált kijutni. Két hullám a jobb vállát érte, aztán jött egy harmadik Többé nem lehetett látni. A harmadik hullám úgy csapódott le róla, mint amikor egy pezsgősüveg dugója kilő. Az egész felvétel mindössze 54 másodperc hosszú volt, aztán eltűnt. 54 másodperc alatt meghalt

- idézte őt a Mirror.