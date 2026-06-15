"A repülőtéren derült ki" – Mi történt? Hamis dollárokat találtak Badár Sándornál!

Badár Sándor a színészet, stand-up mellett utazásszervezéssel is foglalkozik, ez az egyik szenvedélye.

Badár Sándor vagy utazik, vagy épp utazást tervezget

Fotó: Szabolcs László / Bors

„Én mindig utazást tervezgetek, a mindennapjaim erről szólnak. Nézegetek utakat magamnak és másoknak, életformámmá vált szinte. Családi vonás lehet, mert faterom révén belföldön rengeteget utaztunk. Ő talán háromszor volt külföldön, de a Kéktúrán végigment, lehet, többször is, ő festette fel a jeleket. Én tájékozódási futó voltam, sok versenyen voltunk a hegyekben” – emlékezett.

„Apámék sokat jártak csoportosan túrázni, matracon is aludtak különféle helyeken. Anyukám nem szeretett ugyan gyalogolni, de a Mátrát családilag bejártuk.

Néha láttam a tébolyt az arcán, amikor apám forgatta a térképet, az északi pontot keresve.

Volt persze, hogy eltévedtünk, de utólag szép emlék. Vándortáborban is jártam, egy hónap alatt 360 kilométert mentünk hátizsákkal” – adomázott.

Badár Sándor utazásai: stoppolt is egykor

„14 évesen volt az első külföldi utam, Gdansba, az iskola küldött el, már igazából nem tudom, jutalomból vagy büntetésből. Egy lengyel lánynak udvaroltam épp a vonaton, kinéztem az ablakon, és azonnal belecsapódott valami a szemembe. Egész úton nem láttam, fél szemmel folytattam az ismerkedést” – elevenítette fel egy utólag mókás emlékét.

Volt egy bája a 80-as, 90-es éveknek, az a korszak volt, amikor Európa elindult ismerkedni, jöttek ide a németek, itthon pedig divat lett Bulgária, Törökország. Volt, hogy bizniszelni mentünk vonattal, táskákat és farmernadrágokat hoztunk haza. Stoppoltunk is sokat, de ma már kihívás lenne. Bulgáriában majdnem elütöttek, szándékosan rám húzták a kormányt. A világ veszélyesebb ma, nem divat az autóstop, nem is veszik fel az embert, akármi megtörténhet.

Badár Sándor 15 éve volt Budapest-Bamakón

Fotó: Facebook / Badár Sándor

Vuhanba ment épp, amikor kitört a pandémia

A Covid időszaka, több hullámban katasztrofális volt az előadói szakma, a zenészek, színészek számára, véli Badár Sándor. „Nálam úgy kezdődött, hogy épp Vuhanba vettem repülőjegyet. Bangkokban ért a meglepetés, hogy kitört a Covid, nem esett jól, kint ragadtam két és fél hónapra. Nem voltak Európa felé járatok. Bangkokban voltam teljesen egyedül két hetet, onnan átmentem Fülöp-szigetekre, Palawanra, a helyi járatok még mentek.

Döbbenetes volt látni, hogy senki nem volt a reptéren.

Bangkokban napokig néztem a CNN-t, hogy mi történik Kínában, hogy milliókat zártak be egy hét alatt” – emlékezett a megrázó időszakra.