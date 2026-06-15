"A repülőtéren derült ki" – Mi történt? Hamis dollárokat találtak Badár Sándornál!

Badár Sándor a színészet, stand-up mellett utazásszervezéssel is foglalkozik, ez az egyik szenvedélye.
„Én mindig utazást tervezgetek, a mindennapjaim erről szólnak. Nézegetek utakat magamnak és másoknak, életformámmá vált szinte. Családi vonás lehet, mert faterom révén belföldön rengeteget utaztunk. Ő talán háromszor volt külföldön, de a Kéktúrán végigment, lehet, többször is, ő festette fel a jeleket. Én tájékozódási futó voltam, sok versenyen voltunk a hegyekben” – emlékezett.
„Apámék sokat jártak csoportosan túrázni, matracon is aludtak különféle helyeken. Anyukám nem szeretett ugyan gyalogolni, de a Mátrát családilag bejártuk.
Néha láttam a tébolyt az arcán, amikor apám forgatta a térképet, az északi pontot keresve.
Volt persze, hogy eltévedtünk, de utólag szép emlék. Vándortáborban is jártam, egy hónap alatt 360 kilométert mentünk hátizsákkal” – adomázott.
„14 évesen volt az első külföldi utam, Gdansba, az iskola küldött el, már igazából nem tudom, jutalomból vagy büntetésből. Egy lengyel lánynak udvaroltam épp a vonaton, kinéztem az ablakon, és azonnal belecsapódott valami a szemembe. Egész úton nem láttam, fél szemmel folytattam az ismerkedést” – elevenítette fel egy utólag mókás emlékét.
Volt egy bája a 80-as, 90-es éveknek, az a korszak volt, amikor Európa elindult ismerkedni, jöttek ide a németek, itthon pedig divat lett Bulgária, Törökország. Volt, hogy bizniszelni mentünk vonattal, táskákat és farmernadrágokat hoztunk haza. Stoppoltunk is sokat, de ma már kihívás lenne. Bulgáriában majdnem elütöttek, szándékosan rám húzták a kormányt. A világ veszélyesebb ma, nem divat az autóstop, nem is veszik fel az embert, akármi megtörténhet.
A Covid időszaka, több hullámban katasztrofális volt az előadói szakma, a zenészek, színészek számára, véli Badár Sándor. „Nálam úgy kezdődött, hogy épp Vuhanba vettem repülőjegyet. Bangkokban ért a meglepetés, hogy kitört a Covid, nem esett jól, kint ragadtam két és fél hónapra. Nem voltak Európa felé járatok. Bangkokban voltam teljesen egyedül két hetet, onnan átmentem Fülöp-szigetekre, Palawanra, a helyi járatok még mentek.
Döbbenetes volt látni, hogy senki nem volt a reptéren.
Bangkokban napokig néztem a CNN-t, hogy mi történik Kínában, hogy milliókat zártak be egy hét alatt” – emlékezett a megrázó időszakra.
„Szeretek egyedül utazni, sokkal közvetlenebbül lehet beszélgetni. Nem ismerem ugyan a nyelvet, de így is tudok mély dolgokról beszélni... Ha egyedül mész, jobban érdekli őket, miért mentél oda. Amikor kinn ragadtam Bangkokban még működött az esti halas, a boltok is nyitva voltak. Manilában alig voltak a repülőtéren derült ki, hogy hamis dollárok vannak nálam, elég kellemetlen volt… Palawanon pedig nem érdekelte őket a vírus” – mesélte a humorista.
Badár Sándor jó barátja volt a májusban elhunyt Scherer Péter, a közelmúltban épp együtt utaztak Japánba, csodálatos emberként emlékezett meg róla.
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