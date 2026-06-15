Teljesen megbolondul az időjárás: Pokoli hőség előtt jégeső tarolja le az országot

A mögöttünk álló napok után senki ne számítson unalmas hétköznapokra: a meteorológusok szerint az előttünk álló héten az időjárás teljesen megbolondul. Miközben a hét első felében még jégesővel és villámlással kísért zivatarok riogatják a lakosságot, addig a hét második felére már megérkezik az év első igazi, fojtogató afrikai hősége. Érdemes lesz tehát kéznél tartani az esernyőket és a naptejet is, mert igazi időjárási hullámvasútra ülünk fel.
Hétfő
Jelentős különbség mutatkozhat az ország egyes részei között. Délen tartósan felhős, többfelé csapadékos idő ígérkezik, míg északon a gomolyfelhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul, a borongósabb déli területeken marad hűvösebb az idő.
Kedd
A reggeli párásság feloszlását követően többórás napsütésre van kilátás, melyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak. Csapadék nem valószínű. Délutánra 26-27 fokig melegszik a levegő.
Szerda
Többnyire zavartalan napsütés várható, eső nélkül. Tovább erősödik a felmelegedés, a legmelegebb órákban már 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
Csütörtök
Túlnyomóan derült, száraz időre készülhetünk. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így megkezdődhet az első komolyabb nyári hőhullám – írja a Köpönyeg.
A Met.hu előrejelzései alapján a hét nem indul zökkenőmentesen, és a szerdai kánikulába is belerondíthat a természet. Az országos meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok, a villámlás, a hirtelen feltámadó szél és az esetleges jégeső miatt.
Hétfőn az alábbi vármegyékben kell fokozottan figyelni: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegye.
A keddi fellélegzés után szerdán szinte a teljes országot letarolhatják a viharok. Annak ellenére, hogy a Köpönyeg alapvetően szárazabb időt jósol, a Met.hu szerint a hőség mellett bárhol kialakulhatnak veszélyes gócok.
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