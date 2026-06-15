Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jolán, Vid névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a zenészvilág: helikopterbalesetben elhunyt korunk egyik legkülönlegesebb énekese, Oliver Tree

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 06:28
gyásztragédia
Mindössze 32 éves volt a világsztár, aki hamarosan jött volna Budapestre.

Felfoghatatlan tragédia történt vasárnap Brazíliában, ugyanis a levegőben összeütközött két helikopter, a szörnyű balesetben pedig hat ember elhunyt – az áldozatok között volt korunk egyik legkülönlegesebb és legsikeresebb énekese, Oliver Tree is, aki mindössze 32 éves volt.

Oliver Tree
Elhunyt Oliver Tree / Fotó: AFP

Oliver Tree olyan slágereket hagyott maga után, mint például a Life Goes On vagy a Miss You, amik több százmilliós megtekintést értek el YouTube-on. A rendszeresen polgárpukkasztó, különleges megjelenésű előadó sokak kedvence volt, rengeteg hatalmas tervet szövögetett a jövőre nézve – ráadásul júliusban Budapesten koncertezett volna.

A baleset körülményeit még vizsgálják a hatóságok, a tragédia az egész zenészvilágot megrázta, rengetegen gyászolják Oliver Tree-t.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu