Gyászol a zenészvilág: helikopterbalesetben elhunyt korunk egyik legkülönlegesebb énekese, Oliver Tree

Felfoghatatlan tragédia történt vasárnap Brazíliában, ugyanis a levegőben összeütközött két helikopter, a szörnyű balesetben pedig hat ember elhunyt – az áldozatok között volt korunk egyik legkülönlegesebb és legsikeresebb énekese, Oliver Tree is, aki mindössze 32 éves volt.

Elhunyt Oliver Tree / Fotó: AFP

Oliver Tree olyan slágereket hagyott maga után, mint például a Life Goes On vagy a Miss You, amik több százmilliós megtekintést értek el YouTube-on. A rendszeresen polgárpukkasztó, különleges megjelenésű előadó sokak kedvence volt, rengeteg hatalmas tervet szövögetett a jövőre nézve – ráadásul júliusban Budapesten koncertezett volna.

A baleset körülményeit még vizsgálják a hatóságok, a tragédia az egész zenészvilágot megrázta, rengetegen gyászolják Oliver Tree-t.