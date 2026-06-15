Palvin Barbi babája már a pocakban imádja a focit, különleges képeket posztolt a modell

Palvin Barbi szinte felrobbantotta az internetet azzal a hatalmas örömhírrel, hogy babát vár. Férjével, Dylan Sprouse-szal már nagyon várják a pici érkezését, és úgy tűnik, hogy a születendő gyermek nagy focirajongó lesz, hiszen már a terhespocakban megtapasztalta, milyen hangulat uralkodik egy meccsen.

Palvin Barbi babája már most imádja a focit / Fotó: AFP

Most különleges fotókat posztolt a közösségi oldalán Palvin Barbara, ugyanis megmutatta, hogy terhespocakot villantva látogatott el még szombaton az Egyesült Államok–Paraguay focimeccsre, amin 4–1-re nyert az Egyesült Államok válogatottja – a világhírű modellünk pedig láthatóan nagyon örült ennek.

A baba imádja a sportot

– írta angolul az alább megtekinthető fotókhoz Palvin Barbi.