Palvin Barbi babája már a pocakban imádja a focit, különleges képeket posztolt a modell

Palvin Barbi szinte felrobbantotta az internetet azzal a hatalmas örömhírrel, hogy babát vár. Férjével, Dylan Sprouse-szal már nagyon várják a pici érkezését, és úgy tűnik, hogy a születendő gyermek nagy focirajongó lesz, hiszen már a terhespocakban megtapasztalta, milyen hangulat uralkodik egy meccsen.
Most különleges fotókat posztolt a közösségi oldalán Palvin Barbara, ugyanis megmutatta, hogy terhespocakot villantva látogatott el még szombaton az Egyesült Államok–Paraguay focimeccsre, amin 4–1-re nyert az Egyesült Államok válogatottja – a világhírű modellünk pedig láthatóan nagyon örült ennek.
A baba imádja a sportot
– írta angolul az alább megtekinthető fotókhoz Palvin Barbi.
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