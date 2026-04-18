"Ilyen az élet" - mellrákkal diagnosztizálták a közkedvelt színésznőt

Friss hírt közölt rákos betegségével kapcsolatban a közkedvelt színésznő és a Celeb vagyok ments ki innen! kaland reality sztárja, Beverley Callard. A művésznő ugyanis közölte, sikeresen eltávolították a mellében és nyirokcsomóin található daganatokat, melyeket most továbbküldtek biopsziára. Azt is elárulta, vélhetően sugárkezelés vár rá, de ez a mintavétel eredményétől függ, amire azért van szükség, mert idén februárban sajnos korai stádiumú mellrákkal diagnosztizálták.

Mellrákkal diagnosztizálták a népszerű színésznőt

A legújabb hírekről Beverly új Instagram-bejegyzésében számolt be:

Elégedettek a műtét eredményével. Három nyirokcsomót is eltávolítottak. Úgy magyarázták el nekem, hogy a nyirokcsomók olyanok, mint egy lépcső. Ha a rák jelen van bennük, akkor hajlamos „felfelé haladni” a lépcsőn. Ez persze leegyszerűsítés, de segít megérteni. Három csomót vettek ki, és a rák az elsőben jelen van. A másodikban és harmadikban nincs. Tehát jelen van, de csak kis mértékben

– kezdte hozzátéve, nagyjából két hét múlva tudja meg a biopszia eredményét arról, mennyire agresszív a rák:

Ha agresszív, akkor először kemoterápiára lesz szükségem, majd utána sugárkezelésre. Ha nem agresszív, akkor a tervek szerint csak sugárkezelést kapok. Szóval ismét várnom kell. Egyfelől jó hír, hogy a műtét jól sikerült, aminek nagyon örülök, de mivel a nyirokcsomóban is jelen van, ez még mindig aggodalomra ad okot, és a várakozás is nehéz. De hát ilyen az élet. Biztos vagyok benne, hogy sokan közületek mentek már keresztül hasonlón

– jelentette ki a 69 évesz színésznő a Mirror közése szerint.