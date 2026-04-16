Aggasztó: súlyos betegséggel küzd a népszerű humorista

Sokkoló hírrel jelentkezett a követői számára egy fiatal stand-upos, Eldosz Almazov: súlyos, agresszív daganatos betegséget állapítottak meg nála. A rák egy agresszív típusát, oszteoszarkómát diagnosztizáltak nála.
Elmondása szerint sürgős kezelésre van szüksége, amely kemoterápiát, biopsziát és műtétet is magában foglal. A komikus arról is beszélt, hogy már több mint egy hónapja fájt a lába, azonban kezdetben nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek, és különböző krémekkel, gyógyszerekkel próbálta enyhíteni a fájdalmat.
Később azonban a helyzet súlyosbodott, a járás is nehézzé vált számára, ezért végül orvoshoz fordult, ahol kiderült a súlyos diagnózis. A humorista követőihez is segítségért fordult, mivel a kezelések jelentős költséggel járnak - írja az Origo.
