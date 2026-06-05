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Sarah Jessica Parker megvadult New Yorkban – így ünnepelte a győzelmet a Sex és New York sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sarah Jessica Parker
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 10:45
partyNew York
Sarah Jessica Parker megmutatta sportrajongó oldalát. A Sex és New York sztárja egy bárban őrjöngött örömében.
CJA
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A Sex és New York ikonikus Carrie Bradshaw-ja, Sarah Jessica Parker teljes Knicks‑mániában égett, miután a New York-i csapat győzelmet aratott. A színésznő egy bárban ünnepelt, ahol szó szerint kitört az örömünnep.

A Sex és New York sztárja egy bárban őrjöngött
A Sex és New York sztárja egy bárban őrjöngött Fotó: James Devaney / Getty Images

A 61 éves sztár férjével, Matthew Broderickkel, valamint gyermekeikkel együtt szerdán ünnepelte a Knicks sikerét a San Antonio Spurs ellen, a 2026-os NBA‑döntő első mérkőzését követően.

Egy szemtanú szerint a család - a 23 éves James, valamint a 16 éves ikerlányok, Tabitha és Marion - nagyon jól érezték magukat. A Parker által megosztott videón a bár vendégei, köztük a 64 éves Broderick is, sikoltoznak és ölelkeznek, amikor a Knicks megszerzi a győzelmet.

Parker és Broderick 1997 óta házasok, és mindketten New York meghatározó alakjai, akik rajonganak a kosárlabdáért. Broderick és James 2019 februárjában együtt látogattak el egy Knicks‑meccsre a Madison Square Gardenbe, ahol Trevor Noah és a Daily Show tudósítója, Ronny Chieng mellett foglaltak helyet.

A pár már az esküvőjük előtt is együtt szerepelt egy Broadway‑produkcióban, és a házasságkötés után is New Yorkban maradtak, mondván: nem ismernek ennél jobb várost.

Imádom a sárga taxikat, imádom az építészetet… Ez egy olyan hely, ahol még ma is, amikor kilépek az ajtón, nem tudom, mi fog történni

- mesélte a színésznő. (Page Six)

Így örült a Sex és New York sztárja

 

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