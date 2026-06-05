21 kilós pontyfogásával került fel a rekordlistájára Botka Endre

Eddigi legnagyobb ráckevei pontyfogásával került fel az RSD-rekordlistára a harmincszoros válogatott focista, Botka Endre. A Fradi védője 21,060 kilós pikkelyest húzott a partra a főágból.

Egyéni csúcs is

Botka Endre bojlis módszerrel horgászott, a csalizáshoz és etetéshez is bojlit használt, a fárasztás pedig húsz percig tartott.

Ezzel a 21,060 kilós ponttyal került fel az RSD rekordlistájára Botka Endre Fotó: RDHSZ

Először kerültem fel az RSD rekordlistájára. Előtte 17-18 kiló körüli volt az itteni csúcsom.

De bevallom, idén feküdtem rá komolyabban arra, hogy minél nagyobb pontyokat sikerüljön partra terelnem – fogalmazott a Borsnak Botka Endre, aki külön örül annak, hogy az ország egyik legismertebb vizének rekordlistájára került fel. – Itt igazi vadvízi pontyok élnek, úgy gondolom, itt még nagyobb értéke van egy-egy kapitális fogásnak.

Újabb cél

A nyolcszoros magyar bajnok focista azt is elárulta lapunknak, milyen volt a fárasztása ennek a matuzsálem pontynak.

A Fradi védője nyárra áttette székhelyét az RSD partjára, így szinte mindennap pecázik legalább pár órát Fotó: Instagram

– Az egészet felvettük. Előtte sikerült fognom sok kisebb halat. Már a vége felé járt az aznapi peca, amikor erős kapással jelentkezett ez a ponty.

Először sokkal kisebbnek gondoltam, aztán megláttam a parttól körülbelül 50 méterre, hogy mekkora halról van szó. Utána picit megremegett a kezem, izgultam, nehogy elmenjen. De szerencsére már kitapasztaltam, mire kell figyelni, így meglett a hal

– tette hozzá Botka Endre, aki nyárra áttette székhelyét az RSD partjára, így szinte mindennap pecázik legalább pár órát. – Általában délutántól estig szoktam horgászni. Csak ritkán fordul elő az, hogy több napig ülök a vízparton. Szerencsére nagyon jó helyen vagyok, a közelben szokták megfogni az RSD királyát, a 36 kilós Stefánt. A célom az, hogy egyszer én is a kezemben tarthassam. Úgy gondolom, ez nemcsak álom, hanem egyszer teljesülni is fog.

Szép amurokat is fog Fotó: Instagram

A harcsázást is kipróbálná

A Fradi védője elsősorban a kapitális pontyokat keresi, de már nagyon várja a június 15-ét, hogy feloldják a harcsatilalmat, ugyanis gyönyörű példányok élnek a főágban.

Előttünk olyan rablások vannak, hogy nem merek bemenni a vízbe. Szóval nekem kell kiszednem őket, hogy be tudjak menni úszni.

Most ívtak, láttam, mennyi és mekkora példányok élnek a vízben – mondta Botka Endre, aki azt sem tartja kizártnak, hogy aktív pályafutása befejezése után egy-egy nagyobb bojlis versenyre is benevezzen.