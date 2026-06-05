21 kilós pontyfogásával került fel a rekordlistájára Botka Endre

Eddigi legnagyobb ráckevei pontyfogásával került fel az RSD-rekordlistára a harmincszoros válogatott focista, Botka Endre. A Fradi védője 21,060 kilós pikkelyest húzott a partra a főágból.
Botka Endre bojlis módszerrel horgászott, a csalizáshoz és etetéshez is bojlit használt, a fárasztás pedig húsz percig tartott.
Először kerültem fel az RSD rekordlistájára. Előtte 17-18 kiló körüli volt az itteni csúcsom.
De bevallom, idén feküdtem rá komolyabban arra, hogy minél nagyobb pontyokat sikerüljön partra terelnem – fogalmazott a Borsnak Botka Endre, aki külön örül annak, hogy az ország egyik legismertebb vizének rekordlistájára került fel. – Itt igazi vadvízi pontyok élnek, úgy gondolom, itt még nagyobb értéke van egy-egy kapitális fogásnak.
A nyolcszoros magyar bajnok focista azt is elárulta lapunknak, milyen volt a fárasztása ennek a matuzsálem pontynak.
– Az egészet felvettük. Előtte sikerült fognom sok kisebb halat. Már a vége felé járt az aznapi peca, amikor erős kapással jelentkezett ez a ponty.
Először sokkal kisebbnek gondoltam, aztán megláttam a parttól körülbelül 50 méterre, hogy mekkora halról van szó. Utána picit megremegett a kezem, izgultam, nehogy elmenjen. De szerencsére már kitapasztaltam, mire kell figyelni, így meglett a hal
– tette hozzá Botka Endre, aki nyárra áttette székhelyét az RSD partjára, így szinte mindennap pecázik legalább pár órát. – Általában délutántól estig szoktam horgászni. Csak ritkán fordul elő az, hogy több napig ülök a vízparton. Szerencsére nagyon jó helyen vagyok, a közelben szokták megfogni az RSD királyát, a 36 kilós Stefánt. A célom az, hogy egyszer én is a kezemben tarthassam. Úgy gondolom, ez nemcsak álom, hanem egyszer teljesülni is fog.
A Fradi védője elsősorban a kapitális pontyokat keresi, de már nagyon várja a június 15-ét, hogy feloldják a harcsatilalmat, ugyanis gyönyörű példányok élnek a főágban.
Előttünk olyan rablások vannak, hogy nem merek bemenni a vízbe. Szóval nekem kell kiszednem őket, hogy be tudjak menni úszni.
Most ívtak, láttam, mennyi és mekkora példányok élnek a vízben – mondta Botka Endre, aki azt sem tartja kizártnak, hogy aktív pályafutása befejezése után egy-egy nagyobb bojlis versenyre is benevezzen.
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