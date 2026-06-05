Hiába adták ki a vörös kódot, az iskolában halt meg a 15 éves diák

Súlyos mulasztásokat állapított meg az Egészségügyi Minisztérium és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a május 20-án Romániában, egy Bákó megyei iskolában elhunyt 15 éves diák ügyében. A hivatalos vizsgálat szerint a mentésirányítás nem riasztotta a rendelkezésre álló légi mentőket és a közeli elsősegélynyújtó egységet sem.

A diák életét nem tudták megmenteni / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szünetben halt meg a diák, nem kapott meg minden segítséget

Közzétették a vizsgálat eredményeit a Bákó megyei iskolában, május 20-án, az órák közötti szünetben elhunyt 15 éves diák ügyében. Az ellenőrzés megállapításai szerint az esetet kiemelt fontosságú, „vörös kódnak” megfelelő segélyhívásként rangsorolták, amelynél az eljárások lehetővé teszik a magasabb szintű illetékességgel rendelkező egységek riasztását, az irányító orvos azonban a hívás pillanatában nem használta ki az összes rendelkezésre álló erőforrást, annak ellenére, hogy azok szabadok voltak.

Kiemelik, hogy nem kértek légi mentést a fiúnak, bár az eljárási keret ezt megengedte volna, és a kapacitások is rendelkezésre álltak. Ugyanakkor nem vettek igénybe egy minősített elsősegélynyújtó egységet, amely a beavatkozás helyszínének közvetlen közelében tartózkodott.

A Bákó megyei integrált katasztrófavédelmi (ISU) és mentőszolgálatos diszpécserközpontban egy paravánt találtak, amely elválasztotta a két egység diszpécsereit, ami hiányosságokhoz vezethet a kommunikációban és a vészhelyzetek koordinálásában, állapította meg a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az ügyben szabálysértési bírság kiszabását rendelték el, valamint belső vizsgálat indítását az eset diszpécseri kezelése és a rendelkezésre álló légi mentők riasztásának elmulasztása miatt. Emellett továbbképzést és oktatást a személyzetnek, az említett paraván felszámolását, valamint vizsgálják annak lehetőségét, hogy a bákói sürgősségi osztályon belül működésbe helyezzenek egy mobil SMURD intenzív terápiás egységet - írja a Maszol.