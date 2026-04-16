Azt hitték, asztma, pedig a halál kapujában állt: 11 évig nézték félre az orvosok a fiatal apa ritka kórját

Soha nem gondolná az ember, hogy a sportos életmód és a tengerparti suhanás mögött egy ketyegő időbomba lakozik. Hősünk imádta a hullámokat és a klasszikus autókat, de a sors egy olyan kegyetlen betegséget mért rá, amely szinte még azelőtt véget vethetett volna az apaságról szőtt álmainak, hogy azok beteljesültek volna: alig 27 évesen egy szívroham döntötte le a lábáról, és rántotta a sír szélére.
Minden tizenhat éves korában kezdődött, amikor az asztmához hasonló tünetek jelentkeztek nála. Hiába edzett, hiába próbált küzdeni, a teste cserbenhagyta.
Úgy éreztem, mintha valaki rátette volna a kezét a számra, és nem kaptam volna levegőt
– emlékezett vissza a férfi a fojtogató érzésre.
Tizenhét évesen már egy mérföldet sem tudott lefutni, az asztmagyógyszerek pedig semmit nem értek. Aztán jött a következő sokk: furcsa csomók nőttek az ízületein. Huszonegy éves korára a bütykei már úgy néztek ki, mintha golflabdákat ültettek volna a bőre alá. Az orvosok ekkor még csak legyintettek: a biopszia negatív lett, szerintük csak ártalmatlan zsírcsomókról volt szó.
A tragédia akkor következett be, amikor a legtöbb fiatal az életét kezdi építeni. Munka közben hirtelen rosszul lett, majd másnap éjjel elviselhetetlen gyomorégés kínozta. Hajnali kettőkor ment be az ügyeletre, ahol a vérvétel után az orvosok arca elfehéredett. A koleszterinszintje az egekben volt, és közölték a felfoghatatlan hírt: éppen egy szívrohamon megy keresztül.
Kiderült, hogy egy ultra-ritka genetikai betegségben, az úgynevezett HoFH-ban szenved. Ez a kór megakadályozza, hogy a szervezet lebontsa a „rossz” koleszterint, ami így brutális mértékben felhalmozódik az erekben.
A diagnózis utáni évek valóságos orvosi horrort hoztak. Huszonhét és harminckét éves kora között összesen 14 stentet (értágító hálót) ültettek a szívébe.
Olyan volt, mintha a szívemet állványzat tartaná össze
– fogalmazott drámai őszinteséggel.
Harminchat évesen azonban betelt a pohár: nem volt több hely az ereiben az újabb hálóknak. Jött a tripla bypass műtét, amely során a férfi szíve egyszer meg is állt. A klinikai halál állapotából hozták vissza, ami mindent megváltoztatott benne.
A legfájdalmasabb mégsem a saját küzdelme volt, hanem a bűntudat: vajon átadta-e ezt a halálos örökséget a fiainak? Sajnos a legrosszabb rémálma vált valóra, amikor nagyobbik fiánál ötévesen diagnosztizálták ugyanazt a betegséget.
Azonban ez a történet mégis reménnyel zárul. Az apa tapasztalata és a korai felismerés megmentheti a kisfiát attól a kálváriától, amit ő élt át. Ma már együtt úsznak a tengerben, és bár a betegség ott van a mindennapjaikban, a tudomány és az élni akarás erősebbnek bizonyult a gyilkos kórnál – írja a Your Tango.
