Azt hitték, asztma, pedig a halál kapujában állt: 11 évig nézték félre az orvosok a fiatal apa ritka kórját

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 12:30
A legtöbb fiatal srác a szörfözésről, a randizásról és az autókról álmodozik, de ennek a férfinak az élete egy hajszálon függött. Éveken át küzdött érthetetlen tünetekkel, az orvosok pedig csak széttárták a kezüket. Végül egy brutális szívroham és egy ritka genetikai kór rántotta le a leplet a szörnyű igazságról: a saját teste mérgezte őt.
Soha nem gondolná az ember, hogy a sportos életmód és a tengerparti suhanás mögött egy ketyegő időbomba lakozik. Hősünk imádta a hullámokat és a klasszikus autókat, de a sors egy olyan kegyetlen betegséget mért rá, amely szinte még azelőtt véget vethetett volna az apaságról szőtt álmainak, hogy azok beteljesültek volna: alig 27 évesen egy  szívroham döntötte le a lábáról, és rántotta a sír szélére.

A sportos külső és a vidám pillanatok mögött egy ritka, gyilkos kór rejtőzött, amely végül egy brutális szívroham formájában támadt a fiatal apára Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Orvosi mulasztás: Évekig tartó rejtély előzte meg a szívrohamot

Minden tizenhat éves korában kezdődött, amikor az asztmához hasonló tünetek jelentkeztek nála. Hiába edzett, hiába próbált küzdeni, a teste cserbenhagyta.

Úgy éreztem, mintha valaki rátette volna a kezét a számra, és nem kaptam volna levegőt

– emlékezett vissza a férfi a fojtogató érzésre.

Tizenhét évesen már egy mérföldet sem tudott lefutni, az asztmagyógyszerek pedig semmit nem értek. Aztán jött a következő sokk: furcsa csomók nőttek az ízületein. Huszonegy éves korára a bütykei már úgy néztek ki, mintha golflabdákat ültettek volna a bőre alá. Az orvosok ekkor még csak legyintettek: a biopszia negatív lett, szerintük csak ártalmatlan zsírcsomókról volt szó.

A 27 évesen átélt pokol

A tragédia akkor következett be, amikor a legtöbb fiatal az életét kezdi építeni. Munka közben hirtelen rosszul lett, majd másnap éjjel elviselhetetlen gyomorégés kínozta. Hajnali kettőkor ment be az ügyeletre, ahol a vérvétel után az orvosok arca elfehéredett. A koleszterinszintje az egekben volt, és közölték a felfoghatatlan hírt: éppen egy szívrohamon megy keresztül.

Kiderült, hogy egy ultra-ritka genetikai betegségben, az úgynevezett HoFH-ban szenved. Ez a kór megakadályozza, hogy a szervezet lebontsa a „rossz” koleszterint, ami így brutális mértékben felhalmozódik az erekben.

14 műtét és a klinikai halál állapota

A diagnózis utáni évek valóságos orvosi horrort hoztak. Huszonhét és harminckét éves kora között összesen 14 stentet (értágító hálót) ültettek a szívébe. 

 Olyan volt, mintha a szívemet állványzat tartaná össze

– fogalmazott drámai őszinteséggel.

Harminchat évesen azonban betelt a pohár: nem volt több hely az ereiben az újabb hálóknak. Jött a tripla bypass műtét, amely során a férfi szíve egyszer meg is állt. A klinikai halál állapotából hozták vissza, ami mindent megváltoztatott benne.

Az apa legnagyobb félelme

A legfájdalmasabb mégsem a saját küzdelme volt, hanem a bűntudat: vajon átadta-e ezt a halálos örökséget a fiainak? Sajnos a legrosszabb rémálma vált valóra, amikor nagyobbik fiánál ötévesen diagnosztizálták ugyanazt a betegséget.

Azonban ez a történet mégis reménnyel zárul. Az apa tapasztalata és a korai felismerés megmentheti a kisfiát attól a kálváriától, amit ő élt át. Ma már együtt úsznak a tengerben, és bár a betegség ott van a mindennapjaikban, a tudomány és az élni akarás erősebbnek bizonyult a gyilkos kórnál – írja a Your Tango.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
