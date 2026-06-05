Az időjárás is közbeszólhat, ez teheti tönkre a foci-vb-t

Nem elég, hogy az elszabadult jegyárak miatt félüres stadionokra lehet számítani a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kisebb csapatainak mérkőzésein, ráadásul a Kongói Demokratikus Köztársaság részvétele veszélybe került az ebolajárvány miatt, most újabb rossz hír érkezett a foci-vb-vel kapcsolatban. Nem kizárt, hogy az időjárás miatt akár órákkal elhúzódhat egy-egy mérkőzés.

Súlyos kényszerszünetek jöhetnek a 2026-os foci-vb mérkőzésein Fotó: Icon Sportswire

Órákat csúszhatnak a foci-vb meccsei

Mivel a FIFA szabályzatában nincs meghatározva a mérkőzések maximális időtartama, így extrém időjárási körülmények esetén a találkozók jelentősen elhúzódhatnak – számolt be róla az Athletic.

Ugyanis az amerikai viharmegelőzési protokoll szerint a stadionokban zajló mérkőzéseket azonnal fel kell függeszteni, ha villámcsapást észlelnek a helyszín 13 kilométeres körzetében. Ilyen esetben a játékosokat levezetik a pályáról egyenesen az öltözőbe, és elindul egy 30 perces visszaszámlálás.

Amennyiben ez a fél óra lepereg újabb villámcsapás nélkül, a mérkőzés folytatódhat. Ha viszont ebben az időablakban újabb villámcsapás történik, akkor az óra ismételten visszaáll 30 percre és indul élőről a kényszerszünet.

Mivel a FIFA nem bírálhatja felül az amerikai protokollt, legrosszabb esetben ez akár több órás megszakításhoz vezethet. Ráadásul nincs szabály arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell tartania egy halasztásnak, mielőtt lefújják vagy elnapolják a meccset. Erről a FIFA minden esetben külön dönt.

Ez a zsúfolt menetrend miatt komoly gondokat okozhat a szervezők számára, nem is beszélve arról, hogy az európai nézőknek, akik késő este vagy éjszaka követik a tornát, ez óriási érvágás lenne.

Hasonló esetek egyébként már a tavaly nyári klubvilágbajnokságon is előfordultak: akkor a torna 63 mérkőzéséből kevesebb mint tízet kellett félbeszakítani az időjárási körülmények miatt.