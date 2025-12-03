Ennyit keresett eddig Mariah Carey a karácsonyi dalával

Eljött a december, sokak által az év legjobban várt hónapja, amikor a sztárok is teljesen ünnepi lázban égnek, sőt, vannak, akik kifejezetten ilyenkor kapnak erőre igazán. Ilyen például Mariah Carey, akinek All I Want for Christmas című dala minden évben vezeti a slágerlistákat ebben az időszakban.
Nem véletlenül gondolják sokan a karácsonyi időszak nem hivatalos himnuszának ezt az ikonikussá vált dalt. Igazi ünnepi hangolódást kínál minden korosztály számára, amiből nem mellesleg ő is jókorát profitál – számolt be róla a hot! magazin. Az 1994-ben kiadott dal ugyanis nem hivatalon információk szerint eddig összesen 60 millió dollárnyi jogdíjat hozott az előadó számára, a dal értékét pedig közel 340 millió dollárra saccolják.
Így viszont egyértelmű hogy botrányai ellenére Mariah Carey 2025-ben is a karácsonyi időszakot várja a legjobban, azonban nem ő az egyetlen a sztárok közül, akik már november óta piros sapkát hordanak, forró csokit isznak és fagyöngy alatt szerelmeskednek, vagy éppen a kedvenc karácsonyi filmjüket nézik.
