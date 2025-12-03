Ennyit keresett eddig Mariah Carey a karácsonyi dalával

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Az ünnepeknek óriási kultuszuk van a világ minden pontján. A tengerentúlon szenteste várják a Mikulás érkezését, de Mariah Carey például már jóval korábban lázasan készül a nagy napra.
Eljött a december, sokak által az év legjobban várt hónapja, amikor a sztárok is teljesen ünnepi lázban égnek, sőt, vannak, akik kifejezetten ilyenkor kapnak erőre igazán. Ilyen például Mariah Carey, akinek All I Want for Christmas című dala minden évben vezeti a slágerlistákat ebben az időszakban.

Mariah Carey gyerekei is imádják a karácsonyi időszakot (Fotó: Profimedia/hot! magazin)

Minden évben első az All I Want for Christmas a Mariah Carey dalok közül

Nem véletlenül gondolják sokan a karácsonyi időszak nem hivatalos himnuszának ezt az ikonikussá vált dalt. Igazi ünnepi hangolódást kínál minden korosztály számára, amiből nem mellesleg ő is jókorát profitál – számolt be róla a hot! magazin. Az 1994-ben kiadott dal ugyanis nem hivatalon információk szerint eddig összesen 60 millió dollárnyi jogdíjat hozott az előadó számára, a dal értékét pedig közel 340 millió dollárra saccolják.

Így viszont egyértelmű hogy botrányai ellenére Mariah Carey 2025-ben is a karácsonyi időszakot várja a legjobban, azonban nem ő az egyetlen a sztárok közül, akik már november óta piros sapkát hordanak, forró csokit isznak és fagyöngy alatt szerelmeskednek, vagy éppen a kedvenc karácsonyi filmjüket nézik.

Galéria: Így készülnek a világsztárok a Mikulásra!
Paris Hilton és Kim Kardashian az ünnepek idején is szánnak időt a találkozásra. A hóban csúszás nem lehet kényelmes gumimatraccal, de ha nekik jó, nekünk is!

 

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint - Fotó: archív / hot! magazin
