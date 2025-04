Mariah Carey betegsége miatt aggódnak a rajongói

Nemrég Icon Awarddal tüntették ki az 55 éves dívát a zeneiparban nyújtott kimagasló teljesítményéért, ami nem is csoda, hiszen a Mariah Carey dalok közül rengeteg lett sláger. A nézők közül többen úgy látták, hogy valami baj volt vele, a beszéde alatt ugyanis a szavai alig érthetőnek, néha elmosódottnak tűntek. Miután közzétették a felvételt a TikTokon, többen úgy gondolják, hogy beteg lehet.

A Mariah Carey dalok örök slágerek – Fotó: Northfoto / hot! magazin

Mariah Carey betegsége csak spekuláció?

„Remélem, megkapja a szükséges segítséget, hogy jobban legyen” – írta az egyik kommentelő. „Valami nem stimmelt vele a beszéde alatt, de talán a szakítása, majd az anyja és a nővére elvesztése miatti megrázkódtatás az oka, és nem betegség.”

Tényleg rájárt a rúd az elmúlt egy évben. 2023 decemberében hét év után szakított Bryan Tanaka koreográfussal, tavaly augusztusban pedig ugyanazon a napon halt meg a 87 éves édesanyja, Patricia és a 63 éves nővére, Alison.

Mariah Carey gyerekeit egyedül neveli

Mariah Carey gyerekeit, a 13 éves ikreket egyedül neveli, kétszeresen elvált, és pokoli időszakon van túl, de már nem egyedül kell megküzdenie a problémáival.

„Anderson Paak rapperrel múlt nyáron találkoztak” – mesélte egy informátor a The US Sunnak, melyből a hot! magazin idézett. „Tavaly év végén már kézen fogva fotózták őket, és most a díjátadóra is együtt érkeztek. Bármi is Mariah baja, a szerelem meggyógyítja!”