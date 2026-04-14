Jacob Elordi lebukott: Kendall Jennerrel csókolózott a Coachellán

Forrnak a pletykák a kaliforniai sivatagban! A Coachella 2026 egyik legnagyobb meglepetése lehet, hogy Kendall Jenner és Jacob Elordi között több van, mint barátság. A sztárok állítólag alig tudták levenni egymásról a kezüket a Justin Bieber koncertje utáni exkluzív afterpartyn. Sőt, egyes beszámolók szerint még csókolóztak is.

(Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

A 2026-os Coachella fesztivál eddig is bővelkedett sztárpillanatokban, de a legnagyobb szenzáció kétségtelenül Kendall Jenner és Jacob Elordi feltételezett románca lett. Több beszámoló szerint a két hírességet Justin Bieber zártkörű afterpartyján látták együtt, ahol „élvezték egymás társaságát, csókolóztak és egymásra másztak”. A szemtanúk állítása szerint a modell és a színész végig nagyon közel álltak egymáshoz, sőt, többször meg is csókolták egymást. És bár fotók vagy videók egyelőre nem kerültek nyilvánosságra, a történet így is futótűzként terjedt el a közösségi médiában.

Nem ez az első eset...

Sokakat váratlanul ért ez a párosítás, de Kendall Jenner és Jacob Elordi valójában már évek óta ugyanabban a sztárkörben mozog. Ráadásul nem először fordult elő, hogy a két A-listás sztár egymásra hangolódva tölti az estéjét. Legutóbb a 2026-os Vanity Fair Oscar Party-n látták őket, ahova ugyan nem együtt érkeztek, mégis egész este szinte csak egymással voltak elfoglalva. A pletykák pedig már akkor elindultak a románcukról, amit a mostani Coachellás légyott csak még jobban felerősített.

Kendall Jenner a 2026-os Vanity Fair Oscar Party-ján végig Jacob Elordival volt elfoglalva

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Jacob Elordi és Kendall Jenner szerelmi élete

Egyelőre ugyan egyik fél képviselője sem erősítette meg, hogy valóban több van-e közöttük, mint barátság. De a két sztár szerelmi élete így is bőven elég témával szolgált már a bulvársajtó számára.

Jacob Elordi

Az Üvöltő szelek sztárját például már hírbe hozták Joey Kinggel, Zendayával és Kaia Gerberrel is. 2021 óta pedig folyamatosan az influencer Olivia Jade-del hozzák összefüggésbe. A viharos kapcsolatukat azonban leginkább a szakítás, majd az azt követő kibékülés jellemzi. Legutoljára idén januárban látták őket együtt, közvetlenül azután, hogy előtte három hónappal állítólag végleg szakítottak egymással.