Jacob Elordi lebukott: Kendall Jennerrel csókolózott a Coachellán

Forrnak a pletykák a kaliforniai sivatagban! A Coachella 2026 egyik legnagyobb meglepetése lehet, hogy Kendall Jenner és Jacob Elordi között több van, mint barátság. A sztárok állítólag alig tudták levenni egymásról a kezüket a Justin Bieber koncertje utáni exkluzív afterpartyn. Sőt, egyes beszámolók szerint még csókolóztak is.
A 2026-os Coachella fesztivál eddig is bővelkedett sztárpillanatokban, de a legnagyobb szenzáció kétségtelenül Kendall Jenner és Jacob Elordi feltételezett románca lett. Több beszámoló szerint a két hírességet Justin Bieber zártkörű afterpartyján látták együtt, ahol „élvezték egymás társaságát, csókolóztak és egymásra másztak”. A szemtanúk állítása szerint a modell és a színész végig nagyon közel álltak egymáshoz, sőt, többször meg is csókolták egymást. És bár fotók vagy videók egyelőre nem kerültek nyilvánosságra, a történet így is futótűzként terjedt el a közösségi médiában.
Sokakat váratlanul ért ez a párosítás, de Kendall Jenner és Jacob Elordi valójában már évek óta ugyanabban a sztárkörben mozog. Ráadásul nem először fordult elő, hogy a két A-listás sztár egymásra hangolódva tölti az estéjét. Legutóbb a 2026-os Vanity Fair Oscar Party-n látták őket, ahova ugyan nem együtt érkeztek, mégis egész este szinte csak egymással voltak elfoglalva. A pletykák pedig már akkor elindultak a románcukról, amit a mostani Coachellás légyott csak még jobban felerősített.
Egyelőre ugyan egyik fél képviselője sem erősítette meg, hogy valóban több van-e közöttük, mint barátság. De a két sztár szerelmi élete így is bőven elég témával szolgált már a bulvársajtó számára.
Az Üvöltő szelek sztárját például már hírbe hozták Joey Kinggel, Zendayával és Kaia Gerberrel is. 2021 óta pedig folyamatosan az influencer Olivia Jade-del hozzák összefüggésbe. A viharos kapcsolatukat azonban leginkább a szakítás, majd az azt követő kibékülés jellemzi. Legutoljára idén januárban látták őket együtt, közvetlenül azután, hogy előtte három hónappal állítólag végleg szakítottak egymással.
De Kendall Jenner szerelmi élete sem izgalommentes. A 30 éves modell korábban olyan hírességekkel járt, mint Bad Bunny vagy Devin Booker, de több sportolóval és hírességgel is hírbe hozták már, mint például Harry Styles, Ben Simmons, Blake Griffin vagy A$AP Rocky. A mostani Jacob Elordi-csókról szóló pletyka pedig csak olaj volt a tűzre. De akár igaz a románc, akár nem, egy dolog biztos: a Coachella 2026 a színes zenei fellépők mellett csak úgy vonzotta a sztárokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.