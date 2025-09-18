Justin Bieber rekordgázsit kapott a Coachellán - Forradalmat indít a zeneiparban

Justin Bieber ismét történelmet írt. A Coachella 2026 egyik fő fellépőjeként ügynök nélkül tárgyalta le minden idők egyik legnagyobb koncertgázsiját. A 10 millió dolláros, vagyis nagyjából 3,3 milliárd forintos fizetés nemcsak a popikon visszatérését jelzi, hanem komoly változásokat is hozhat a zeneipar működésében.
Justin Bieber legújabb bravúrja forradalmi jelentőségű lehet a zeneiparban. Ő ugyanis az első sztár, aki a Coachella történetében teljesen egyedül, azaz ügynök vagy menedzser nélkül kötött szerződést. Hailey Bieber férje közvetlenül egyeztetett a Coachella szervezőivel, a Goldenvoice csapatával, és így a teljes gázsit, vagyis a 10 millió dollárt, teszi zsebre. Ez az összeg két hétvégi szereplést fedez a fesztiválon, ami azt jelenti, hogy Justin Bieber hétvégénként 5 millió dollárt keres majd. Ezzel olyan fellépőket előz meg fizetésben, mint Beyoncé vagy a The Weeknd, akik korábban hasonló kaliberű koncertekért kaptak milliós összegeket, de mindig ügynökségi jutalék levonásával. Ez nemcsak pénzügyi bravúr, hanem szakmai üzenet is. Justin Bieber Coachella 2026 fellépése mostantól a független művészi döntések mintapéldája.
Justin Bieber 2023 óta nem dolgozik menedzserrel, miután körülbelül 15 év után elvált ügynökétől, Scooter Brauntól. Júliusban a 31 éves énekes a pénzügyi vitáját is rendezte a 44 éves üzletemberrel, amikor is több mint 8,8 millió dollárt fizetett a menedzser cégének, a Hybe-nek. A 44 éves ügynök még 2022-ben adott kölcsönt a popsztárnak, hogy az énekes visszafizesse az akkoriban lemondott turnéjának finanszírozására nyújtott 40 millió dolláros előleg egy részét az AEG szórakoztatóipari vállalatnak.
Justin Bieber Coachella fellépése azonban nemcsak üzleti szempontból különleges, hanem zenei értelemben is mérföldkőnek számít. Az énekes ugyanis a legutóbbi turnéját, a Justice World Tourt még 2022-ben kénytelen volt félbeszakítani egészségügyi problémák miatt, és azóta is csak ritkán mutatkozott nyilvánosan élő előadásokon. A 31 éves énekes viszont addig sem tétlenkedett. 2025-ben két új albuma is megjelent, a 'Swag' és a 'Swag II', amelyek a rajongók és a kritikusok szerint is egy új, érettebb korszakot nyitottak meg a karrierjében. A Coachella pedig tökéletes platform lesz arra, hogy ezeket a dalokat élőben is előadhassa.
