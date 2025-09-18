Justin Bieber rekordgázsit kapott a Coachellán - Forradalmat indít a zeneiparban

Justin Bieber ismét történelmet írt. A Coachella 2026 egyik fő fellépőjeként ügynök nélkül tárgyalta le minden idők egyik legnagyobb koncertgázsiját. A 10 millió dolláros, vagyis nagyjából 3,3 milliárd forintos fizetés nemcsak a popikon visszatérését jelzi, hanem komoly változásokat is hozhat a zeneipar működésében.

Justin Bieber Coachella fellépéséért 10 millió dollár fizetést kap ügynöki levonás nélkül (Fotó: T.Da Silva / Bestimage / Northfoto)

Milliárdokat érnek a Justin Bieber dalok

Justin Bieber legújabb bravúrja forradalmi jelentőségű lehet a zeneiparban. Ő ugyanis az első sztár, aki a Coachella történetében teljesen egyedül, azaz ügynök vagy menedzser nélkül kötött szerződést. Hailey Bieber férje közvetlenül egyeztetett a Coachella szervezőivel, a Goldenvoice csapatával, és így a teljes gázsit, vagyis a 10 millió dollárt, teszi zsebre. Ez az összeg két hétvégi szereplést fedez a fesztiválon, ami azt jelenti, hogy Justin Bieber hétvégénként 5 millió dollárt keres majd. Ezzel olyan fellépőket előz meg fizetésben, mint Beyoncé vagy a The Weeknd, akik korábban hasonló kaliberű koncertekért kaptak milliós összegeket, de mindig ügynökségi jutalék levonásával. Ez nemcsak pénzügyi bravúr, hanem szakmai üzenet is. Justin Bieber Coachella 2026 fellépése mostantól a független művészi döntések mintapéldája.

Justin Bieber menedzsere, Scooter Braun

Justin Bieber 2023 óta nem dolgozik menedzserrel, miután körülbelül 15 év után elvált ügynökétől, Scooter Brauntól. Júliusban a 31 éves énekes a pénzügyi vitáját is rendezte a 44 éves üzletemberrel, amikor is több mint 8,8 millió dollárt fizetett a menedzser cégének, a Hybe-nek. A 44 éves ügynök még 2022-ben adott kölcsönt a popsztárnak, hogy az énekes visszafizesse az akkoriban lemondott turnéjának finanszírozására nyújtott 40 millió dolláros előleg egy részét az AEG szórakoztatóipari vállalatnak.

Justin Bieber 15 év után vált el a menedzserétől, Scooter Brauntól (Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto)

Justin Bieber visszatérése

Justin Bieber Coachella fellépése azonban nemcsak üzleti szempontból különleges, hanem zenei értelemben is mérföldkőnek számít. Az énekes ugyanis a legutóbbi turnéját, a Justice World Tourt még 2022-ben kénytelen volt félbeszakítani egészségügyi problémák miatt, és azóta is csak ritkán mutatkozott nyilvánosan élő előadásokon. A 31 éves énekes viszont addig sem tétlenkedett. 2025-ben két új albuma is megjelent, a 'Swag' és a 'Swag II', amelyek a rajongók és a kritikusok szerint is egy új, érettebb korszakot nyitottak meg a karrierjében. A Coachella pedig tökéletes platform lesz arra, hogy ezeket a dalokat élőben is előadhassa.