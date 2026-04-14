Ő tényleg Heidi Klum? A szupermodell parókában és merész ruhában tűnt fel egy fesztiválon

Heidi Klum a 2026-os Coachella zenei fesztiválon szombaton teljesen észrevétlen maradt. Az 52 éves szupermodell felismerhetetlennek tűnt, miközben fekete parókában, bézs színű pánt nélküli ruhában és csipkés fehérneműben sétált a kaliforniai zenei fesztiválon. Kiegészítőként fekete napszemüveget, necc harisnyát és cowboycsizmát viselt az inkognitós kiruccanáson.

Heidi Klum teljes inkognitóban ment egy fesztiválra.

Teljesen felismerhetetlen lett Heidi Klum

A szőke hajú Klum a szokásos természetes sminkjét is megváltoztatta, és merész helyette fekete rúzst használt.

Coachella 2. nap, „Techno Hexen”

– írta posztjában.

A Project Runway (A kifutó) sztárja barátjával, Yannik Zamboni-val sétált körbe a fesztiválon, aki szintén fekete parókát és fehér ruhát viselt. Rengeteg rajongó áradozott Klum lenyűgöző megjelenéséről, sőt sokan kiemelték, hogy a fekete paróka egy teljesen új verziót mutatott meg belőle.