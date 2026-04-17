A 90-es évek után újra Baywatch őrület: Erika Eleniak is visszatér

Erika Eleniak Shauni McClain karaktere visszatér a Baywatch-rebootában (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Erika Eleniak visszatér a Baywatch-reboot-jában

Több mint három évtizeddel azután, hogy berobbant a köztudatba, Erika Eleniak ismét feltűnik a Baywatch univerzumában. A színésznő az eredeti sorozatban három évadon keresztül szerepelt, és most újra magára ölti Shauni McClain karakterét a készülő Baywatch-reboot-ban. Erika Eleniak karaktere azonban jelentős átalakuláson ment keresztül: a korábbi vízimentőből mára Santa Monica városi tanácsosa lett, aki visszatér a partra, hogy segítse az új generáció munkáját. Ez a visszatérés azonban nem csupán egy egyszerű cameo, hanem fontos kapocs a régi és az új történet között. A sorozat egykor a világ egyik legnézettebb produkciója volt, így a nosztalgiafaktor kulcsszerepet játszik a reboot sikerében.

Új arcok, új történetek, de a piros fürdőruha marad

Az új Baywatch-sorozat nem csupán a múltból merít. A készítők egy teljesen új generációt is bevonnak, hogy friss lendületet adjanak a franchise-nak. A középpontban Hobie Buchannon áll - Mitch Buchannon fia - aki ezúttal már a csapat vezetőjeként jelenik meg. A történet egyik fontos eleme pedig a 'Beach Games' lesz, ami egy nagyszabású verseny, ahol a vízimentők a parti őrséggel mérik össze erejüket. Ebben kap szerepet Erika Eleniak karaktere is, aki segít megszervezni az eseményt. Az új szereplők között modellek, színészek és közösségi médiából ismert arcok - mint például Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck és Livvy Dunne - is feltűnnek, de mellettük a klasszikus elemek sem tűnnek el: a legendás piros fürdőruhák, a tengerparti jelenetek és a látványos mentések továbbra is a sorozat alapját képezik majd.