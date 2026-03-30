Új hollywoodi románc van kibontakozóban: Taron Egerton és Brooks Nader együtt töltöttek egy meghitt hétvégét Los Angeles-ben. A Kingsman sztárját és a Baywatch új üdvöskéjét több alkalommal is együtt látták, és a szemtanúk szerint egyértelműen több van köztük barátságnál.

Taron Egerton Brooks Nader-rel randizott a hétvégén / Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Taron Egerton lebukott: az új Baywatch sztárral randizik

A pletykák akkor kaptak igazán szárnyra, amikor a 36 éves színészt és a 29 éves modellt együtt látták Los Angeles-ben. A beszámolók szerint először egy moziban tűntek fel, ahol közösen néztek meg Ryan Gosling új filmjét, A Hail Mary-küldetést, majd az estét egy elegáns, tengerparti hotel bárjában folytatták. A jelenlévők szerint Taron Egerton és Brooks Nader feltűnően egymásra voltak hangolódva. Egy szemtanú úgy fogalmazott, hogy 'teljesen egymásba voltak habarodva', ami tovább erősítette a románcukról szóló találgatásokat. A találkozó azonban nem egy egyszeri alkalom volt: bennfentesek szerint már egy ideje ismerik egymást, és ez nem ez volt az első közös randijuk. A párost másnap este is együtt látták, amikor vacsorázni indultak, ami még inkább arra utal, hogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

Taron Egerton új filmje, a Csúcsragadozó hamarosan elérhető lesz a Netflixen / Fotó: Netflix / Northfoto

Taron Egerton szerelmi élete

Mindkét sztár nemrégiben zárt le egy fontos fejezetet az életében. A Golden Globe-díjas színész korábban Chloe Bennet oldalán tűnt fel, kapcsolatuk azonban 2025-ben véget ért. A színész azóta inkább a karrierjére koncentrált, és több nagyszabású projektben is szerepet vállalt. Taron Egerton új filmje, a Csúcsragadozó pedig hamarosan látható is lesz a Netflixen. A thrillerben Charlize Theron-nal játszik együtt és egy veszélyes üldözőt alakít, aki el akarja kapni áldozatát.

Brooks Nader lesz a Baywatch-reboot új Pamela Anderson-ja / Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Brooks Nader, az új Baywatch-lány

Brooks Nader korábban házas volt Billy Haire-rel, ám 2024-ben elváltak, ezek után összejött a Dancing with the Stars-os táncpartnerével, Gleb Savchenko-val, de 2025 áprilisában vele is szakítottak. Ezt követően több ismert személlyel is hírbe hozták, többek között Carlos Alcaraz teniszezővel és Ben Affleck-kel is, ám ezt végül mindkét fél tagadta. Azóta pedig teljes mértékben belevetette magát a munkába, ugyanis nemrégiben hatalmas lehetőséget kapott: Brooks Nader lesz a Baywatch-reboot egyik főszereplője.