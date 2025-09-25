Hol tartanak most a Baywatch sztárjai, 25 évvel a sorozat befejezése után?

Majdnem négy évtized telt el azóta, hogy a Baywatch legendás szereplői először szaladtak végig a homokos partokon, és hamarosan újra láthatjuk őket a képernyőn. A sorozat várhatóan a FOX 2026/2027-es szezonjában debütál.

A Baywatch 1989-ben kezdődött az amerikai televízióban Fotó: United Archives / kpa Publicity / Northfoto

Hol tartanak most a Baywatch eredeti szereplői?

A rajongók imádták az ikonikus vízimentő sorozatot, amely az egyik legnagyobb és legemlékezetesebb műsorrá vált, miközben Mitch, CJ és a csapat az LA-i strandokon járőrözött. A sorozat 1989-es premierje után 11 évadot ért meg.

Pamela Anderson (CJ Parker)

A szőke bombázó CJ a második évadban robbant be a képernyőkre, és 1997-ben, öt évad után hagyta ott a sorozatot. A Playboy-sztár ezt követően több filmben is szerepelt, mint például a Bosszúálló angyal és a Horrora akadva 3. részben, de legismertebb jelenete a rockzenész volt férjével, Tommy Lee-vel készített intim felvétel lett.

Ma Pamela Anderson szenvedélyes állatjogi aktivista, saját bőrápolási márkát indított, Sonsie néven. 2024 októberében a Glamour „Az év nője” címmel tüntette ki. Négy könyvet és három önéletrajzot írt, valamint életéről készült egy Netflix-dokumentumfilm. 2025 februárjában kiemelkedő kritikákat kapott Az utolsó táncosnő című filmben.

David Hasselhoff (Mitch Buchannon)

Hasselhoff az utolsó előtti évadig maradt a sorozatban, és a Baywatch előtt a Knight Rider-ben szerepelt. Szakmai nehézségei 2007-ben alkoholfüggőség-kezelést tettek szükségessé, de karrierjének fénypontjai közé tartozik, hogy a Britain’s Got Talent zsűrijében is szerepelt.

Ma Cardiffban lehet látni, amint harmadik feleségével, a walesi bolti eladó Hayley Robertsszel sétál. Hasselhoff továbbra is színészkedik, és könnyed hangvételben kezeli Baywatch örökségét, rendszeresen használva azt paródiákhoz és reklámokhoz. Emellett motivációs előadóként is tevékenykedik, Németországban zenei karriert futott be, és Malibu ihlette divatmárkát indított.

Carmen Electra Fotó: NurPhoto via AFP

Carmen Electra (Lani McKenzie)

A modell csupán egy évadban szerepelt 1997-ben, de szereplése emlékezetes maradt. Carmen Electra horrorparódiákban szerepelt, mint például a Horrora akadva című filmben. Legemlékezetesebb közéleti pillanata talán az volt, amikor 2013-ban romantikus kapcsolatban állt az X-Faktor főnökével, Simon Cowell-lel.