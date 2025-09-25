Hol tartanak most a Baywatch sztárjai, 25 évvel a sorozat befejezése után?

Majdnem négy évtized telt el azóta, hogy a Baywatch legendás szereplői először szaladtak végig a homokos partokon, és hamarosan újra láthatjuk őket a képernyőn. A sorozat várhatóan a FOX 2026/2027-es szezonjában debütál.
A rajongók imádták az ikonikus vízimentő sorozatot, amely az egyik legnagyobb és legemlékezetesebb műsorrá vált, miközben Mitch, CJ és a csapat az LA-i strandokon járőrözött. A sorozat 1989-es premierje után 11 évadot ért meg.
A szőke bombázó CJ a második évadban robbant be a képernyőkre, és 1997-ben, öt évad után hagyta ott a sorozatot. A Playboy-sztár ezt követően több filmben is szerepelt, mint például a Bosszúálló angyal és a Horrora akadva 3. részben, de legismertebb jelenete a rockzenész volt férjével, Tommy Lee-vel készített intim felvétel lett.
Ma Pamela Anderson szenvedélyes állatjogi aktivista, saját bőrápolási márkát indított, Sonsie néven. 2024 októberében a Glamour „Az év nője” címmel tüntette ki. Négy könyvet és három önéletrajzot írt, valamint életéről készült egy Netflix-dokumentumfilm. 2025 februárjában kiemelkedő kritikákat kapott Az utolsó táncosnő című filmben.
Hasselhoff az utolsó előtti évadig maradt a sorozatban, és a Baywatch előtt a Knight Rider-ben szerepelt. Szakmai nehézségei 2007-ben alkoholfüggőség-kezelést tettek szükségessé, de karrierjének fénypontjai közé tartozik, hogy a Britain’s Got Talent zsűrijében is szerepelt.
Ma Cardiffban lehet látni, amint harmadik feleségével, a walesi bolti eladó Hayley Robertsszel sétál. Hasselhoff továbbra is színészkedik, és könnyed hangvételben kezeli Baywatch örökségét, rendszeresen használva azt paródiákhoz és reklámokhoz. Emellett motivációs előadóként is tevékenykedik, Németországban zenei karriert futott be, és Malibu ihlette divatmárkát indított.
A modell csupán egy évadban szerepelt 1997-ben, de szereplése emlékezetes maradt. Carmen Electra horrorparódiákban szerepelt, mint például a Horrora akadva című filmben. Legemlékezetesebb közéleti pillanata talán az volt, amikor 2013-ban romantikus kapcsolatban állt az X-Faktor főnökével, Simon Cowell-lel.
Tavaly egy szokatlan podcast-megjelenése aggodalmat keltett a rajongókban, ahol a Dear Media’s The Skinny Confidential with Lauryn Bosstick műsorában vett részt a Baywatch 35. évfordulója alkalmából. Egy bennfentes szerint viselkedése a Covid-fertőzés következménye volt.
Valaha a tévé egyik legismertebb arca, Yasmine saját fürdőruha-márkát is indított, a Yaz Wear-t. A sorozat után kokainfüggőséggel küzdött, és karrierje megtorpant. 2000-ben a rehabilitáció során találkozott férjével, a klubtulajdonos Paul Cerritóval.
Három évad után távozott a sorozatból, majd különféle filmekben szerepelt. Korábban étkezési zavarokkal küzdött, 2006-ban a Celebrity Fit Club-ban vett részt. Jelenleg Calgaryban él férjével, Roch Daigle-lel, és lányukkal. 2023-ban nyíltan beszélt az öregedéssel kapcsolatos kihívásairól.
Öt évadon keresztül szerepelt a sorozatban. Jelenleg triatlonedző férjével él, politikai aktivista, és nem vállalt gyermeket - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.