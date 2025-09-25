"Az ki? Hát Pamela Anderson... szeretjük!" – Hivatalos: az eredeti alkotókkal visszatér a Baywatch!

1989-től kezdve mindenki arra volt kíváncsi, vízbe fulladnak-e az emberek a kalifornai tengerpartok strandjain vagy még időben megérkezik a segítség Pamela Anderson, Jason Momoa, Erika Eleniak vagy épp David Hasselhoff képében. A Baywatch című sorozat eseményei, vagy sokkal inkább az izzasztó látványt nyújtó dekoltázsai több mint tíz évig tartották lázban a nézőket. A franchise azóta egy spinoff-fal, tévéfilmmel, de 2017-ben még egy mozifilmmel is bővült, melyre Zac Efronnal és az utóbbi hónapokban brutális fizikai átalakuláson átesett Dwayne Johnsonnal adtak el közel 200 millió dollár értékben jegyeket. Noha a show azóta nem vetett újabb hullámokat, és az időjárási előrejelzés sem ezt diktálja, de úgy tűnik nemsokára mégis érdemes lesz előkapnunk a szekrényből a fürdőshortokat és a monokiniket, hiszen több mint 25 évnyi szünetet követően a Baywatch visszatér a tévéképernyőkre.

A Baywatch szereposztásáért felelős szakember nem volt rest a legszebb hölgyeket beválogatni a sorozatba (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

2026-tól ismét minden strandoló biztonságban lesz

A hosszas kihagyás után a remake-elés sorsára kerülő sorozat már évek óta tervben volt, a tervezési folyamat viszont csak most pörgött fel. A 12 epizódosra tervezett Baywatch új évada a Fox stúdió gondozásában kerül a képernyőre, előreláthatólag valamikor 2026 második felében, a befejező epizódot pedig majd csak a következő évben tűzik műsorra. A szereplők kilétéről egyelőre semmit sem tudni, de az biztos, hogy az eredeti alkotóbrigádból többen is visszatérnek. De vajon a régi arcokból is feltűnik majd valaki? Erre is minden esély megvan, hiszen David Hasselhoff és Pamela Anderson sem zárkóztak el egy-egy cameoszereptől a nyolc évvel ezelőtti mozifilmben.

Pamela Andersonhoz hasonlóan, David Hasselhoff Baywatch-béli szerepe után nem találta meg a helyét Hollywoodban (Fotó: Peter Clay/face to face)

Mi lett az eredeti Baywatch hőseivel?

Bár a Baywatch után Pamela Anderson nem igazán találta a helyét Hollywoodban, hogy egy idő után el is tűnjön az álomgyár térképéről. Ám a tavalyi évben megjelent The Last Showgirl elhozta a szőke bombázó visszatérését, ami nem is sikerülhetett volna jobban. Andersont a nézők és a kritika is az egekig magasztalta, karrierje pedig újból beindult és visszakerült a filmipar vérkeringésébe. Idén ráadásul Liam Neesonnel tarolt az új Csupasz pisztolyban!